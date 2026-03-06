"تجسّس مرتبط بإيران".. بريطانيا توقف 4 وتحقق بمراقبة مواقع يهودية

ألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص للاشتباه في تورطهم بأنشطة تجسس مرتبطة بإيران، في إطار تحقيق بشأن مراقبة مواقع وأشخاص على صلة بالجالية في ، فيما أفادت الشرطة بأن الموقوفين أُوقفوا في بارنيت وواتفورد، وبينهم إيراني واحد و3 يحملون الجنسيتين البريطانية والإيرانية.



وقالت شرطة لندن إن الاعتقالات جاءت ضمن تحقيق طويل الأمد، مشيرة إلى توقيف 6 أشخاص آخرين للاشتباه في مساعدتهم جناة، في وقت يتواصل فيه التحذير داخل من التهديد . ويأتي ذلك على وقع استمرار التصعيد بين والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى لليوم السابع، وسط تقديرات بإمكان امتداده لأسابيع.

