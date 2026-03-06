تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"تجسّس مرتبط بإيران".. بريطانيا توقف 4 وتحقق بمراقبة مواقع يهودية
Lebanon 24
06-03-2026
|
04:56
photos
ألقت الشرطة
البريطانية
القبض على 4 أشخاص للاشتباه في تورطهم بأنشطة تجسس مرتبطة بإيران، في إطار تحقيق بشأن مراقبة مواقع وأشخاص على صلة بالجالية
اليهودية
في
لندن
، فيما أفادت الشرطة بأن الموقوفين أُوقفوا في بارنيت وواتفورد، وبينهم إيراني واحد و3 يحملون الجنسيتين البريطانية والإيرانية.
وقالت شرطة لندن إن الاعتقالات جاءت ضمن تحقيق طويل الأمد، مشيرة إلى توقيف 6 أشخاص آخرين للاشتباه في مساعدتهم جناة، في وقت يتواصل فيه التحذير داخل
بريطانيا
من التهديد
الإيراني
. ويأتي ذلك على وقع استمرار التصعيد بين
إسرائيل
والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى لليوم السابع، وسط تقديرات بإمكان امتداده لأسابيع.
