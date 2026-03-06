تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

"تجسّس مرتبط بإيران".. بريطانيا توقف 4 وتحقق بمراقبة مواقع يهودية

Lebanon 24
06-03-2026 | 04:56
ألقت الشرطة البريطانية القبض على 4 أشخاص للاشتباه في تورطهم بأنشطة تجسس مرتبطة بإيران، في إطار تحقيق بشأن مراقبة مواقع وأشخاص على صلة بالجالية اليهودية في لندن، فيما أفادت الشرطة بأن الموقوفين أُوقفوا في بارنيت وواتفورد، وبينهم إيراني واحد و3 يحملون الجنسيتين البريطانية والإيرانية.

وقالت شرطة لندن إن الاعتقالات جاءت ضمن تحقيق طويل الأمد، مشيرة إلى توقيف 6 أشخاص آخرين للاشتباه في مساعدتهم جناة، في وقت يتواصل فيه التحذير داخل بريطانيا من التهديد الإيراني. ويأتي ذلك على وقع استمرار التصعيد بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى لليوم السابع، وسط تقديرات بإمكان امتداده لأسابيع.
