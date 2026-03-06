تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قطر تدين هجوماً إيرانياً استهدف منشآت في البحرين تضم قواتها
Lebanon 24
06-03-2026
|
05:50
أدانت دولة قطر، يوم الجمعة، هجوماً إيرانياً استهدف مباني في مناطق متفرقة من مملكة البحرين، تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية
القطرية
المشاركة ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية
.
ووصفت
وزارة الخارجية
القطرية، في بيان لها، الهجوم بأنه "عمل عدائي سافر وانتهاك صارخ لسيادة البحرين"، وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن قطر الكامل مع
المملكة
، مشددة على أن استهداف منشآت تضم قوات تعمل ضمن منظومة العمل
الخليجي
المشترك يمثل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول المجلس ويقوض مبادئ حسن الجوار.
وأوضحت الخارجية أن جميع أفراد القوات البحرية الأميرية القطرية الذين كانوا متواجدين في المواقع المستهدفة بخير، ولم تسجل بينهم أي إصابات.
وأشار البيان إلى أن سفارة قطر لدى المنامة اتخذت الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في البحرين، معربة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته السلطات البحرينية في التعامل مع الحادث.
وختمت الوزارة بيانها بتجديد إدانة قطر لكافة الأعمال التي تهدد أمن دول المنطقة، داعية إلى وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة
، بما يحفظ استقرار المنطقة ويجنب شعوبها مخاطر التوتر.
