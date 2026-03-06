تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قطر تدين هجوماً إيرانياً استهدف منشآت في البحرين تضم قواتها

Lebanon 24
06-03-2026 | 05:50
A-
A+
قطر تدين هجوماً إيرانياً استهدف منشآت في البحرين تضم قواتها
قطر تدين هجوماً إيرانياً استهدف منشآت في البحرين تضم قواتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدانت دولة قطر، يوم الجمعة، هجوماً إيرانياً استهدف مباني في مناطق متفرقة من مملكة البحرين، تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية المشاركة ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووصفت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، الهجوم بأنه "عمل عدائي سافر وانتهاك صارخ لسيادة البحرين"، وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن قطر الكامل مع المملكة، مشددة على أن استهداف منشآت تضم قوات تعمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك يمثل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول المجلس ويقوض مبادئ حسن الجوار.

وأوضحت الخارجية أن جميع أفراد القوات البحرية الأميرية القطرية الذين كانوا متواجدين في المواقع المستهدفة بخير، ولم تسجل بينهم أي إصابات.
 
وأشار البيان إلى أن سفارة قطر لدى المنامة اتخذت الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في البحرين، معربة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته السلطات البحرينية في التعامل مع الحادث.

وختمت الوزارة بيانها بتجديد إدانة قطر لكافة الأعمال التي تهدد أمن دول المنطقة، داعية إلى وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ استقرار المنطقة ويجنب شعوبها مخاطر التوتر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هجوم إيراني يستهدف فندقين في البحرين
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: إصابة 10 أهداف استراتيجية تضم مراكز قيادة ومنشآت تجهيز في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية البحرينية: السيطرة على حريق اندلع في منشأة بمنطقة المعامير والتي استهدفها هجوم إيراني
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تؤكد سلامة جميع أفراد قواتها البحرية في البحرين
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الخليج العربية

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

مجلس التعاون

المملكة

القطرية

الخليجي

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-06
Lebanon24
09:40 | 2026-03-06
Lebanon24
09:06 | 2026-03-06
Lebanon24
08:56 | 2026-03-06
Lebanon24
08:40 | 2026-03-06
Lebanon24
08:26 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24