قطر تدين هجوماً إيرانياً استهدف منشآت في البحرين تضم قواتها

أدانت دولة قطر، يوم الجمعة، هجوماً إيرانياً استهدف مباني في مناطق متفرقة من مملكة البحرين، تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية المشاركة ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول .



ووصفت القطرية، في بيان لها، الهجوم بأنه "عمل عدائي سافر وانتهاك صارخ لسيادة البحرين"، وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن قطر الكامل مع ، مشددة على أن استهداف منشآت تضم قوات تعمل ضمن منظومة العمل المشترك يمثل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول المجلس ويقوض مبادئ حسن الجوار.



وأوضحت الخارجية أن جميع أفراد القوات البحرية الأميرية القطرية الذين كانوا متواجدين في المواقع المستهدفة بخير، ولم تسجل بينهم أي إصابات.

وأشار البيان إلى أن سفارة قطر لدى المنامة اتخذت الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في البحرين، معربة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته السلطات البحرينية في التعامل مع الحادث.



وختمت الوزارة بيانها بتجديد إدانة قطر لكافة الأعمال التي تهدد أمن دول المنطقة، داعية إلى وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق ، بما يحفظ استقرار المنطقة ويجنب شعوبها مخاطر التوتر.



