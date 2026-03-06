تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الكرملين: "نجري حواراً" مع القيادة الإيرانية والتعاون العسكري غامض

Lebanon 24
06-03-2026 | 06:09
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا تجري حواراً مع ممثلي القيادة الإيرانية، وذلك في سابع أيام الحرب الدائرة في إيران، رافضاً تقديم المزيد من التفاصيل رداً على استفسارات الصحافيين حول ما إذا كانت موسكو تقدم مساعدات لطهران.

موقف الكرملين
وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال إحاطة إعلامية، أن روسيا تحافظ على تواصل مستمر مع القيادة الإيرانية وتعتزم الاستمرار في ذلك. وجاء هذا التصريح تعليقاً على كلام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أشار إلى أن روسيا والصين تساعدان بلاده بطرق سياسية أو غيرها.
 
واكتفى بيسكوف بالقول: "نجري الحوار مع الجانب الإيراني، ونحن على تواصل مع ممثلي القيادة الإيرانية، وسنواصل هذا الحوار بالتأكيد"، دون أن يوضح طبيعة أي تعاون عسكري تقني محتمل بين البلدين، مشدداً على أن هذا هو كل ما يرغب في قوله حول الموضوع.

خلفية الأحداث
تأتي هذه التطورات في ظل العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط الماضي ضد إيران، والتي بررها البيت الأبيض بأنها جاءت رداً على ما وصفه بـ"تهديدات صاروخية ونووية" إيرانية.
 
وأدت الضربات الأميركية-الإسرائيلية إلى مقتل عدد من أبرز القادة الإيرانيين، بينهم المرشد علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عبدالرحيم موسوي.

رد الحرس الثوري
من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ عملية رد واسعة، تضمنت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف قواعد عسكرية أميركية في كل من البحرين، والأردن، وقطر، والكويت، والإمارات، والسعودية.

