فيديوهات جديدة... الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف مقر خامنئي!

أضاف: "أغارت نحو 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو على مخبأ تحت الأرضي لعلي خامنئي، الذي أُقيم تحت مجمّع قيادة نظام الإرهاب في قلب طهران".تابع: "وقد بُني المخبأ تحت المجمّع ليكون منشأة طوارئ محصّنة لإدارة الحرب من قبل المرشد، الذي تمّت تصفيته قبل أن يتمكّن من استخدامه في إطار عملية زئير . وبعد تصفية خامنئي، واصل كبار مسؤولي النظام الإيراني استخدام هذا المجمّع".أكمل: "وعلى مدار سنوات، استثمر النظام جهوده في إنشاء هذا المجمّع تحت الأرض، بهدف توفير موقع يتيح له الدفع بخططه العسكرية وتنفيذ أيديولوجيته المتطرفة والوحشية ضد دولة والعالم .امتدّ المخبأ تحت الأرضي على طول شوارع كاملة في قلب طهران، وضمّ عدداً كبيراً من نقاط الدخول وغرفاً مخصّصة لاجتماعات كبار مسؤولي نظام الإرهاب الإيراني".ختم: "وكان مجمّع القيادة والمخبأ تحت الأرضي الذي أُقيم تحته يُستخدمان كمقر القيادة المركزي والأهم لنظام الإرهاب الإيراني، وتدميره يعمّق أكثر الضربة التي لحقت بقدرات القيادة والسيطرة لدى النظام الإيراني".