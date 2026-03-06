تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فيديوهات جديدة... الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف مقر خامنئي!

Lebanon 24
06-03-2026 | 06:34
A-
A+
فيديوهات جديدة... الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف مقر خامنئي!
فيديوهات جديدة... الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف مقر خامنئي! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه على منصّة "أكس": "في قلب طهران: الجيش دمّر المخبأ تحت الأرضي لعلي خامنئي الذي أُقيم تحت مجمّع قيادة النظام".
أضاف: "أغارت نحو 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو صباح اليوم على مخبأ تحت الأرضي لعلي خامنئي، الذي أُقيم تحت مجمّع قيادة نظام الإرهاب الإيراني في قلب طهران". 

تابع: "وقد بُني المخبأ تحت المجمّع ليكون منشأة طوارئ محصّنة لإدارة الحرب من قبل المرشد، الذي تمّت تصفيته قبل أن يتمكّن من استخدامه في إطار عملية زئير الأسد. وبعد تصفية خامنئي، واصل كبار مسؤولي النظام الإيراني استخدام هذا المجمّع". 

أكمل: "وعلى مدار سنوات، استثمر النظام جهوده في إنشاء هذا المجمّع تحت الأرض، بهدف توفير موقع يتيح له الدفع بخططه العسكرية وتنفيذ أيديولوجيته المتطرفة والوحشية ضد دولة إسرائيل والعالم الغربي.امتدّ المخبأ تحت الأرضي على طول شوارع كاملة في قلب طهران، وضمّ عدداً كبيراً من نقاط الدخول وغرفاً مخصّصة لاجتماعات كبار مسؤولي نظام الإرهاب الإيراني". 

ختم: "وكان مجمّع القيادة والمخبأ تحت الأرضي الذي أُقيم تحته يُستخدمان كمقر القيادة المركزي والأهم لنظام الإرهاب الإيراني، وتدميره يعمّق أكثر الضربة التي لحقت بقدرات القيادة والسيطرة لدى النظام الإيراني".


Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل المرشد الأعلى علي خامنئي الشيخ أسد قصير ينشر : إذا غاب سيّد قام سيّد
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نهاجم في لبنان برا وجوا وقصفنا مقر قيادة عمليات لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: غارات جوية وقصف بالدبابات على مسلحين بعد إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24

افيخاي ادرعي

علي خامنئي

صباح اليوم

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

خامنئي

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-06
Lebanon24
09:40 | 2026-03-06
Lebanon24
09:06 | 2026-03-06
Lebanon24
08:56 | 2026-03-06
Lebanon24
08:40 | 2026-03-06
Lebanon24
08:26 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24