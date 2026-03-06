دوي انفجارات جديدة وسط الكويت مع التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات

أفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات جديدة وسط الكويت الجمعة، فيما قالت السلطات إنها تتعامل مع هجمات في الأجواء، عقب إعلان الكويت أن 67 من عسكرييها أصيبوا منذ بدء الهجمات قبل نحو أسبوع.وقالت الكويتية على منصة "إكس": "الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل حاليا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، اخترقت أجواء دولة الكويت".وذكرت الوزارة الكويتية بأن 67 عسكريا أصيبوا منذ بدء الضربات الانتقامية الإيرانية، وهي الحصيلة الأعلى بين جيوش كل الدول الخليجية.وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان في بيان إن "67 إصابة سُجِّلَت بين منتسبي الجيش الكويتي"، وإن "المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".وأشار إلى أن "إجمالي ما تم رصده والتعامل معه حتى الآن (...) 212 صاروخا بالستيا، إضافة إلى 394 طائرة مسيّرة"، و"تمكنت القوات المسلحة من التصدي لهذه الأهداف واعتراضها".ومن أصل 13 قتيلا جرّاء الضربات الإيرانية في دول كلها، لقي ثمانية حتفهم في الكويت، هم أربعة أمريكيين وجنديان كويتيان ومدنيان.وأعلنت أن ستة عسكريين أمريكيين قُتلوا حى الآن في الحرب على .وللولايات المتحدة وجود عسكري كبير في الكويت منذ قدمت واشنطن المساعدة للدولة الخليجية بعد الغزو لها عام 1990.وفي الكويت عدد من القواعد الأميركية، بينها معسكر عريفجان الذي يضم المقر العام المتقدم للقوات البرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم). كذلك يخزّن الجيش الأمريكي في الكويت تجهيزات وعتادا.ويتمركز في قاعدة علي السالم الجوية الجناح الجوي الاستكشافي الأمريكي الرقم 386 ولها دور أساسي في في عمليات القوات المشتركة وقوات التحالف في المنطقة.كذلك تحتفظ فيها بطائرات مسيّرة من بينها طائرات "إم كيو 9 ريبر".