تصعيد بين باكو وطهران.. أذربيجان تسحب سفارتها وقنصليتها من إيران

أعلنت أذربيجان سحب طاقمها الدبلوماسي بالكامل من ، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين عقب حادثة عبور طائرات مسيرة إيرانية للحدود الأذربيجانية وإصابة عدد من الأشخاص في إقليم ناخيتشفان.



وقال الأذربيجاني جيهون بيراموف إن الرئيس إلهام علييف قرر سحب الطاقم الدبلوماسي الأذربيجاني بالكامل من إيران، مشيرا إلى أن العملية تشمل السفارة في والقنصلية في مدينة تبريز، بحسب ما أوردته مجلة "أز" الأذربيجانية.



وأضاف بيراموف أن الجانبين ناقشا هذه القضية خلال اتصال هاتفي أجراه مع في اليوم السابق، مؤكدا أن طهران وعدت بإجراء تحقيق جاد في الحادثة، وأن باكو تنتظر نتائج هذا التحقيق.



وجاء القرار الأذربيجاني بعد تحذير رسمي من باكو بأنها تدرس اتخاذ إجراءات لم تكشف عنها ردا على عبور أربع طائرات مسيرة إيرانية حدودها، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص في إقليم ناخيتشفان.



الأذربيجاني إلهام علييف خلال اجتماع لمجلس الأمن في البلاد إن أذربيجان "لن تتسامح مع هذا العمل الإرهابي والعدواني غير المبرر"، مؤكدا أن القوات المسلحة تلقت تعليمات بالاستعداد لتنفيذ إجراءات رد مناسبة.



وأضاف علييف أن بلاده مستعدة لإظهار قوتها ضد أي تهديد، موجها تحذيرا مباشرا لإيران بقوله "يجب ألا ينسوا ذلك في إيران".



