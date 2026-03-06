تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الرئيسية
عربي-دولي

تصعيد بين باكو وطهران.. أذربيجان تسحب سفارتها وقنصليتها من إيران

Lebanon 24
06-03-2026 | 08:40
تصعيد بين باكو وطهران.. أذربيجان تسحب سفارتها وقنصليتها من إيران
تصعيد بين باكو وطهران.. أذربيجان تسحب سفارتها وقنصليتها من إيران photos 0
أعلنت أذربيجان سحب طاقمها الدبلوماسي بالكامل من إيران، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين عقب حادثة عبور طائرات مسيرة إيرانية للحدود الأذربيجانية وإصابة عدد من الأشخاص في إقليم ناخيتشفان.

وقال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف إن الرئيس إلهام علييف قرر سحب الطاقم الدبلوماسي الأذربيجاني بالكامل من إيران، مشيرا إلى أن العملية تشمل السفارة في طهران والقنصلية في مدينة تبريز، بحسب ما أوردته مجلة "أز" الأذربيجانية.

وأضاف بيراموف أن الجانبين ناقشا هذه القضية خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الإيراني في اليوم السابق، مؤكدا أن طهران وعدت بإجراء تحقيق جاد في الحادثة، وأن باكو تنتظر نتائج هذا التحقيق.

وجاء القرار الأذربيجاني بعد تحذير رسمي من باكو بأنها تدرس اتخاذ إجراءات لم تكشف عنها ردا على عبور أربع طائرات مسيرة إيرانية حدودها، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص في إقليم ناخيتشفان.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال اجتماع لمجلس الأمن في البلاد إن أذربيجان "لن تتسامح مع هذا العمل الإرهابي والعدواني غير المبرر"، مؤكدا أن القوات المسلحة تلقت تعليمات بالاستعداد لتنفيذ إجراءات رد مناسبة.

وأضاف علييف أن بلاده مستعدة لإظهار قوتها ضد أي تهديد، موجها تحذيرا مباشرا لإيران بقوله "يجب ألا ينسوا ذلك في إيران".
