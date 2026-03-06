تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الإمارات تتوسط تبادلاً جديداً للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
06-03-2026
|
09:40
أعلنت
الإمارات العربية المتحدة
، اليوم الجمعة، نجاح جهود وساطة مشتركة جديدة مع
الولايات المتحدة
بين
روسيا
وأوكرانيا، أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة لليوم الثاني على التوالي شملت 300 أسير من كل جانب، بإجمالي 600 أسير، وبمجموع 1000 أسير خلال يومين.
وأفادت
وزارة الخارجية
الإماراتية
في بيان على موقعها: "يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين عبر هذه الوساطات إلى 5955 أسيراً".
وأعربت الوزارة عن شكرها لروسيا وأوكرانيا على تعاونهما مع جهود الوساطة الإماراتية–
الأمريكية
، بما يعكس تقديرهما للمساعي الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة بين البلدين.
كما أشارت إلى أن إجمالي الوساطات التي قامت بها
دولة الإمارات
خلال الأزمة بلغ 20 وساطة، ما يعكس عُمق العلاقات التي تجمع دولة
الإمارات
بالبلدين، ويُجسد دورها كوسيط موثوق به في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية.
وجددت الوزارة تأكيدها على أنّ دولة الإمارات ستواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، وبما يسهم في تخفيف التداعيات الإنسانية وتعزيز فرص السلام والاستقرار والازدهار إقليمياً ودولياً.
نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو تدرس إعادة توجيه صادرات الغاز المسال لآسيا
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو تدرس إعادة توجيه صادرات الغاز المسال لآسيا
11:38 | 2026-03-06
06/03/2026 11:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تضرب مركز تجسس في إقليم كردستان شمال العراق
Lebanon 24
إيران تضرب مركز تجسس في إقليم كردستان شمال العراق
10:17 | 2026-03-06
06/03/2026 10:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سفينة تتعرض لهجوم بطائرة مسيّرة في مضيق هرمز
Lebanon 24
سفينة تتعرض لهجوم بطائرة مسيّرة في مضيق هرمز
10:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل فقدت إيران القدرة على استخدام صواريخها؟
Lebanon 24
هل فقدت إيران القدرة على استخدام صواريخها؟
10:00 | 2026-03-06
06/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميرتس يحذر من تداعيات انهيار إيران على أوروبا والمنطقة
Lebanon 24
ميرتس يحذر من تداعيات انهيار إيران على أوروبا والمنطقة
09:06 | 2026-03-06
06/03/2026 09:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
