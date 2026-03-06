تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الإمارات تتوسط تبادلاً جديداً للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
06-03-2026 | 09:40
الإمارات تتوسط تبادلاً جديداً للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
أعلنت الإمارات العربية المتحدة،  اليوم الجمعة، نجاح جهود وساطة مشتركة جديدة مع الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا، أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة لليوم الثاني على التوالي شملت 300 أسير من كل جانب، بإجمالي 600 أسير، وبمجموع 1000 أسير خلال يومين.

وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على موقعها: "يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين عبر هذه الوساطات إلى 5955 أسيراً".

وأعربت الوزارة عن شكرها لروسيا وأوكرانيا على تعاونهما مع جهود الوساطة الإماراتية–الأمريكية، بما يعكس تقديرهما للمساعي الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة بين البلدين.

كما أشارت إلى أن إجمالي الوساطات التي قامت بها دولة الإمارات خلال الأزمة بلغ 20 وساطة، ما يعكس عُمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين، ويُجسد دورها كوسيط موثوق به في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية.

وجددت الوزارة تأكيدها على أنّ دولة الإمارات ستواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، وبما يسهم في تخفيف التداعيات الإنسانية وتعزيز فرص السلام والاستقرار والازدهار إقليمياً ودولياً.

 
الإمارات والولايات المتحدة تتوسطان لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: نشكر دولة الإمارات على دورها في رعاية عمليات تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات تعلن عن نجاح جهود وساطة جديدة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا لإنجاز عملية تبادل جديدة شملت 157 أسيرًا من الجانبين بمجموع 314 أسيرًا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: مفاوضات اسطنبول أسفرت عن تبادل 5040 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
11:38 | 2026-03-06
Lebanon24
10:17 | 2026-03-06
Lebanon24
10:08 | 2026-03-06
Lebanon24
10:00 | 2026-03-06
Lebanon24
09:06 | 2026-03-06
Lebanon24
08:56 | 2026-03-06
