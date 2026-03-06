الإمارات تتوسط تبادلاً جديداً للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت ، اليوم الجمعة، نجاح جهود وساطة مشتركة جديدة مع بين وأوكرانيا، أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة لليوم الثاني على التوالي شملت 300 أسير من كل جانب، بإجمالي 600 أسير، وبمجموع 1000 أسير خلال يومين.وأفادت في بيان على موقعها: "يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين عبر هذه الوساطات إلى 5955 أسيراً".وأعربت الوزارة عن شكرها لروسيا وأوكرانيا على تعاونهما مع جهود الوساطة الإماراتية– ، بما يعكس تقديرهما للمساعي الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة بين البلدين.كما أشارت إلى أن إجمالي الوساطات التي قامت بها خلال الأزمة بلغ 20 وساطة، ما يعكس عُمق العلاقات التي تجمع دولة بالبلدين، ويُجسد دورها كوسيط موثوق به في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية.وجددت الوزارة تأكيدها على أنّ دولة الإمارات ستواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، وبما يسهم في تخفيف التداعيات الإنسانية وتعزيز فرص السلام والاستقرار والازدهار إقليمياً ودولياً.