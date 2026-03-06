سفينة تتعرض لهجوم بطائرة مسيّرة في مضيق هرمز

أفاد التلفزيون ، الجمعة، بأن سفينة وُصفت بـ"المخالفة" تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء عبورها ، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.



وذكر التلفزيون أن الطائرة المسيّرة أصابت السفينة بشكل مباشر، ما تسبب باشتعال النيران فيها، دون أن يورد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية السفينة أو جنسيتها أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة.



وكانت قالت إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد ستة أميال بحرية شمالي في مضيق هرمز.



وأفادت الهيئة بأن مصدرا خارجيا أبلغ عن تعرض قاطرة لهجوم بمقذوفات مجهولة في المضيق، وفق ما أوردت " ".



ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وسط تقارير عن تزايد العمليات والهجمات المرتبطة بالمواجهة الدائرة في .



