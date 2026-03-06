تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إيران تضرب مركز تجسس في إقليم كردستان شمال العراق
Lebanon 24
06-03-2026
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت العلاقات العامة في
الحرس الثوري الإيراني
أن وحدة الطائرات المسيّرة التابعة له نفذت، الجمعة، عملية استهداف لمركز تنصّت في منطقة سورداش الواقعة خلف الحدود الغربية لإيران.
وأوضح البيان أن "مقاتلي وحدة الطائرات المسيّرة في
الحرس الثوري
تمكنوا من إصابة مركز التنصّت في سورداش بإقليم
كردستان
شمال
العراق
بدقة باستخدام طائرة مسيّرة".
وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف جاء في إطار العمليات العسكرية الجارية.
ولم يقدّم البيان تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الضربة.
