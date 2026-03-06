إيران تضرب مركز تجسس في إقليم كردستان شمال العراق

أعلنت العلاقات العامة في أن وحدة الطائرات المسيّرة التابعة له نفذت، الجمعة، عملية استهداف لمركز تنصّت في منطقة سورداش الواقعة خلف الحدود الغربية لإيران.وأوضح البيان أن "مقاتلي وحدة الطائرات المسيّرة في تمكنوا من إصابة مركز التنصّت في سورداش بإقليم شمال بدقة باستخدام طائرة مسيّرة".وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف جاء في إطار العمليات العسكرية الجارية.ولم يقدّم البيان تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الضربة.