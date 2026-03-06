ترامب: القيادة الإيرانية تم "تحييدها" وندرس بديل يتعاون معنا

قال الرئيس الأمريكي إن القيادة قد جرى "تحييدها"، مشيراً إلى أنه يبحث عن قيادة جديدة في تتعامل مع وإسرائيل بشكل إيجابي، حتى لو كان الزعيم المقبل شخصية دينية وليس بالضرورة ضمن نظام .وأضاف في مقابلة مع شبكة " إن" أن "إيران لم تعد الدولة التي كانت عليها قبل أسبوع. قبل أسبوع كانوا أقوياء، أما الآن فقد تم تحييدهم بالفعل"، على حد تعبيره. كما أشار إلى اعتقاده بأن حكومة كوبا قد "تسقط قريباً جداً".وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في أن اختيار زعيم جديد لإيران سيكون أمراً سهلاً، مؤكداً أنه يرى ضرورة أن يكون للولايات المتحدة دور في هذه العملية. وقارن الوضع بما حدث في فنزويلا، حيث قال إن الولايات المتحدة ألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا العام، وتم وضع نائبه في السلطة.وأضاف: "سيسير الأمر بسهولة كبيرة. سيجري كما حدث في فنزويلا. لدينا قائدة رائعة هناك تقوم بعمل ممتاز"، في إشارة إلى الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريغيز.كما أوضح ترامب أنه لا يمانع في أن يكون الزعيم المقبل شخصية دينية، قائلاً: "ربما نعم، الأمر يعتمد على هوية الشخص. لا مشكلة لدي مع الزعماء الدينيين، فأنا أتعامل مع كثير منهم وهم رائعون".وعند سؤاله عمّا إذا كان يشترط قيام نظام ديمقراطي في إيران، قال ترامب: "لا، ما أقصده هو وجود قائد عادل ومنصف يقوم بعمل جيد، ويتعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل جيد، وكذلك مع بقية دول ، فهم جميعاً شركاؤنا".