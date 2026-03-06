تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

المخابرات التركية تطلب حماية بريطانية خاصة للرئيس السوري

Lebanon 24
06-03-2026 | 13:41
A-
A+

المخابرات التركية تطلب حماية بريطانية خاصة للرئيس السوري
المخابرات التركية تطلب حماية بريطانية خاصة للرئيس السوري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المخابرات التركية طلبت من جهاز المخابرات البريطاني MI6، توفير حماية خاصة للرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك في أعقاب الكشف مؤخراً عن ما قيل إنها "مؤامرات" لاغتياله.

وبحسب الوكالة أكد خمسة أشخاص مطلعين على الأمر صحة هذه المعلومات، وأن الطلب قُدم الشهر الماضي، لكنهم أحجموا عن إعطاء تفاصيل حول نوعية الحماية التي طلبها جهاز المخابرات التركية من نظيره البريطاني، ولا طبيعة المهمة المطلوب منه القيام بها لحماية الشرع.

وأشارت المصادر، بما في ذلك مسؤولون سوريون وأجانب، إلى تزايد القلق بشأن سلسلة من التقارير التي تفيد بأن تنظيم داعش يخطط لتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية.

وقال مصدر أمني سوري رفيع المستوى، إن الطلب جاء عقب "مؤامرة اغتيال بالغة الخطورة"، مضيفاً أن جهاز الاستخبارات التركي وجهاز الاستخبارات البريطاني والسلطات السورية يتبادلون المعلومات الاستخباراتية بشكل مستمر.

ووفقاً لـ"رويترز"، يرى، مصدر استخباراتي غربي منفصل مطلع على الأمر أن تركيا أرادت إدخال وجود غربي في دمشق لتوفير نوع من المنطقة العازلة بين أجهزة تركيا وإسرائيل، المتنازعتين حالياً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع التركية: العملية الأخيرة لمكافحة الإرهاب في حلب يجريها بالكامل الجيش السوري لحماية المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: تركيا مستعدة لدعم الجيش السوري في مواجهة القوات الكردية إذا طلبت دمشق ذلك
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: نؤكد أننا سنقدم الدعم للحكومة السورية إذا طلبت منا ذلك لمواجهة التنظيمات الإرهابية
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: ملتزمون بحماية الأمن الأوروبي والأطلسي
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطاني

إسرائيل

السورية

رويترز

التركي

تركيا

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-03-06
Lebanon24
16:58 | 2026-03-06
Lebanon24
16:45 | 2026-03-06
Lebanon24
16:41 | 2026-03-06
Lebanon24
16:21 | 2026-03-06
Lebanon24
16:15 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24