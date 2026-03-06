تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

آلاف المقاتلين الأكراد يستعدون لهجوم محتمل داخل إيران

Lebanon 24
06-03-2026 | 13:51
آلاف المقاتلين الأكراد يستعدون لهجوم محتمل داخل إيران
آلاف المقاتلين الأكراد يستعدون لهجوم محتمل داخل إيران photos 0
كشفت مصادر مطلعة أن آلاف المقاتلين الأكراد قرب الحدود العراقية الإيرانية يستعدون لشن هجوم خلال أسبوع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إن هدف المجموعات الكردية هو السيطرة على بلدات حدودية بينها مدينتا أشنويه وبيرانشهر.

ووفق تقديرات مستقلة، فإن القوة المشتركة للمقاتلين الأكراد تتراوح بين 5 و6 آلاف مقاتل.

وقال مصدران كرديان إن التنسيق مع أمريكا أقوى من إسرائيل، لكن هجومًا عبر الحدود يتطلب دعمًا جويًا منهما.

وأوضح مصدر كردي إيراني أن القادة الأكراد يخشون التخلي عنهم، كما حدث للأكراد في سوريا، مؤكدًا أن القادة الأكراد الإيرانيون طلبوا ضمانات من الولايات المتحدة.

وبين المصدر ذاته أن الهدف النهائي للفصائل هو إقامة منطقة حكم ذاتي شبه مستقلة داخل إيران.
من جهته، أكد محمد صالح قادري، العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، أقدم حزب كردي في البلاد، أن القوات الكردية منتشرة في عمق الأراضي الإيرانية، كاشفا عن الرغبة في الحفاظ على علاقات كاملة مع إسرائيل، وفق ما نقلت عنه القناة 12 العبرية.

بحسب قادري، في ضوء القصف الإيراني لمواقع كردية، لم تعد الميليشيات الكردية ترى نفسها ملتزمة باتفاق مع طهران يقضي بعدم التحرك ضد النظام. 

وكشف عن أن "قوة كردية كبيرة" متمركزة بالفعل في عمق الأراضي الإيرانية، وأن هذه القوات تنتظر "اللحظة المناسبة" لبدء عمل عسكري ضد إيران، والتي يقول إنها ستأتي "في أقرب وقت ممكن".

وتصاعد التكهنات حول احتمال انخراط المقاتلين الأكراد في الصراع الدائر مع إيران، بعدما كشف مسؤولون أكراد عراقيون في وقت سابق أن آلاف المقاتلين الأكراد في شمال العراق يستعدون لعملية عسكرية محتملة داخل الأراضي الإيرانية بدعم من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ثلاثة مسؤولين أكراد قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش خلال اجتماع يوم الأحد مع قادة الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق تطورات الوضع، في وقت تتواصل فيه الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف داخل إيران.

في المقابل، نفت حكومة إقليم كردستان العراق نيتها السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات على إيران. 

وقال المتحدث باسم الحكومة، بيشوا هوراماني في تصريحات سابقة، إن الاتهامات التي تتحدث عن خطة لتسليح وإرسال جماعات كردية إلى داخل إيران "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أن الأحزاب الكردية العراقية لا ترغب في توسيع نطاق الحرب أو تصعيد التوتر في المنطقة.
