عربي-دولي

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية قرب مطار بغداد الدولي

Lebanon 24
06-03-2026 | 13:54
تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية تقع بالقرب من مطار بغداد الدولي، مساء اليوم، لهجوم صاروخي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية عراقية.

وقالت المصادر إن القاعدة العسكرية التي تعرضت للهجوم، تضم مركزا دبلوماسيا، دون تحديد الجهة التي استهدفها، أو إذا كان القصف قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية.

وكان مصدر أمني بمحافظة نينوى، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن مروحية أمريكية استهدفت موقعاً قرب نقطة رئيسة للحشد الشعبي في منطقة الرشيدية شمال مدينة الموصل، ما ألحق أضراراً بمبنى قريب من الموقع دون تسجيل خسائر بشرية.
وأشار المصدر إلى أن الهجوم تم عبر إطلاق نحو ستة صواريخ من المروحية، ترافقت مع رشقات من سلاح الدوشكا، وفق تعبيره.
مواضيع ذات صلة
رويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تضم مركزا دبلوماسيا أميركيا قرب مطار بغداد
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إسقاط المسيّرة التي حاولت استهداف قاعدة ضمن السياج الأمني لمطار بغداد الدولي
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: استهداف معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأميركية قرب مطار بغداد بمسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر عراقية: مسيّرة تستهدف القاعدة الأميركية قرب مطار أربيل
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24