لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية قرب مطار بغداد الدولي
Lebanon 24
06-03-2026
|
13:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت
قاعدة عسكرية
أمريكية تقع بالقرب من
مطار بغداد الدولي
، مساء اليوم، لهجوم صاروخي، وفق ما نقلت وكالة "
رويترز
" عن مصادر أمنية
عراقية
.
وقالت المصادر إن
القاعدة
العسكرية التي تعرضت للهجوم، تضم مركزا دبلوماسيا، دون تحديد الجهة التي استهدفها، أو إذا كان القصف قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية.
وكان مصدر أمني بمحافظة
نينوى
، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن مروحية أمريكية استهدفت موقعاً قرب نقطة رئيسة للحشد الشعبي في منطقة الرشيدية شمال مدينة
الموصل
، ما ألحق أضراراً بمبنى قريب من الموقع دون تسجيل خسائر بشرية.
وأشار المصدر إلى أن الهجوم تم عبر إطلاق نحو ستة صواريخ من المروحية، ترافقت مع رشقات من سلاح الدوشكا، وفق تعبيره.
