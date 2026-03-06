هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية قرب مطار بغداد الدولي

تعرضت أمريكية تقع بالقرب من ، مساء اليوم، لهجوم صاروخي، وفق ما نقلت وكالة " " عن مصادر أمنية .



وقالت المصادر إن العسكرية التي تعرضت للهجوم، تضم مركزا دبلوماسيا، دون تحديد الجهة التي استهدفها، أو إذا كان القصف قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية.



وكان مصدر أمني بمحافظة ، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن مروحية أمريكية استهدفت موقعاً قرب نقطة رئيسة للحشد الشعبي في منطقة الرشيدية شمال مدينة ، ما ألحق أضراراً بمبنى قريب من الموقع دون تسجيل خسائر بشرية.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم تم عبر إطلاق نحو ستة صواريخ من المروحية، ترافقت مع رشقات من سلاح الدوشكا، وفق تعبيره.



