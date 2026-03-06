تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هكذا أصبح مخزون "صواريخ إيران".. تقرير إسرائيليّ يكشف

Lebanon 24
06-03-2026 | 14:19
هكذا أصبح مخزون صواريخ إيران.. تقرير إسرائيليّ يكشف
هكذا أصبح مخزون صواريخ إيران.. تقرير إسرائيليّ يكشف photos 0
نشر موقع "واللا" الإسرائيلي تقريراً جديداً تحدث فيه عن تأثير الضربات الإسرائيلية على المخزون الصاروخي لدى إيران، وذلك في ظل الحرب المستمرة بين تل أبيب وطهران.
 
 
ويقول التقرير إنّ الأوساط الأمنية في إسرائيل كشفت أنَّ الضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي داخل إيران أدت إلى إخراج نحو 75% من منصات إطلاق الصواريخ و65% من الصواريخ  الباليستية الإيرانية من الخدمة، وفق ما أفاد به تقرير إعلامي إسرائيلي.


ويقول التقرير إنَّ الجيش الإسرائيلي تمكن حتى الآن من تحييد أكثر من 60% من منصات الإطلاق داخل إيران، بينما تشير التقديرات إلى بقاء نحو 200 منصة إطلاق متنقلة ما زالت هدفاً لعمليات تعقب من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.


ووفق المعلومات، فقد نفذ سلاح الجو الإسرائيلي منذ بداية العمليات 2600 طلعة قتالية فوق إيران، وألقى خلالها نحو 6500 ذخيرة ضمن نحو 150 موجة هجوم جوي. 


أيضاً، استهدفت الضربات 550 هدفاً، بينها منصات صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي، إضافة إلى 200 هدف مرتبط بأجهزة الحكم والأمن، فضلاً عن مواقع تصنيع الصواريخ ومستودعات الأسلحة.


وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن بعض منصات الإطلاق التي جرى استهدافها لم تُدمّر بالكامل؛ إذ تعرّض بعضها لأضرار جزئية أو دُفن تحت الأرض نتيجة الضربات.


وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، ركّزت الضربات الإسرائيلية على استهداف قيادات وبنى تحتية ومخابئ في إطار العمليات المستمرة داخل إيران. (إرم نيوز)

