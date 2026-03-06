البيت الأبيض: نمضي بخطى ثابتة نحو السيطرة على المجال الجوي الإيراني

أعلنت المتحدثة باسم ، أن تمضي بخطى ثابتة نحو السيطرة على المجال الجوي ، مضيفة أن تتوقع إنجاز الأهداف الأميركية القابلة للتحقيق خلال أربعة إلى ستة أسابيع.

وأوضحت، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تبحث أيضاً في أسماء مرشحين محتملين لقيادة ، وذلك بعد يوم من قول الرئيس في مقابلة مع «رويترز» إن الولايات المتحدة يجب أن تكون منخرطة في اختيار القائد المقبل لإيران.

وقالت ليفيت: «أعلم أن هناك عدداً من الأشخاص الذين تنظر إليهم وكالات الاستخبارات والحكومة الأميركية، لكنني لن أخوض في مزيد من التفاصيل بشأن ذلك».