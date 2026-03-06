تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
رئيس الأركان الإسرائيلي: تل أبيب بصدد "سحق النظام الإيراني"
Lebanon 24
06-03-2026
|
16:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير، الجمعة، إن قواته بصدد "سحق النظام
الإيراني
"، غداة إعلانه دخول الحملة الإسرائيلية-الأميركية ضد
إيران
مرحلة جديدة.
وقال زامير مخاطباً الجنود وفق بيان للجيش "نحن بصدد سحق النظام الإيراني الإرهابي وسنغتنم كل الفرص لترسيخ إنجازاتنا".
وكان زامير قال الخميس إن الحملة العسكرية دخلت "مرحلة جديدة"، وتوعد
طهران
بـ"مفاجآت أخرى".
وفي وقت سابق من الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف الملجأ العسكري المقام تحت الأرض الخاص بالمرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي
.
وأضاف الجيش في بيان أن المجمع الكائن تحت الأرض يقع أسفل المباني الحكومية
الإيرانية
في وسط طهران.
وقتل
خامنئي
السبت الماضي، في الافتتاح المتزامن للغارات
الإسرائيلية
والأميركية في إيران.
وقال الجيش إن هناك اعتقاد بأن الملجأ يمتد أسفل عدة شوارع وأنه كان لديه الكثير من المداخل، مضيفا أن الهجوم على الموقع "يضعف أكثر قدرات النظام للقيادة والسيطرة".
