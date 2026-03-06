رئيس الأركان الإسرائيلي: تل أبيب بصدد "سحق النظام الإيراني"

قال إيال زامير، الجمعة، إن قواته بصدد "سحق النظام "، غداة إعلانه دخول الحملة الإسرائيلية-الأميركية ضد مرحلة جديدة.





وقال زامير مخاطباً الجنود وفق بيان للجيش "نحن بصدد سحق النظام الإيراني الإرهابي وسنغتنم كل الفرص لترسيخ إنجازاتنا".





وكان زامير قال الخميس إن الحملة العسكرية دخلت "مرحلة جديدة"، وتوعد بـ"مفاجآت أخرى".





وفي وقت سابق من الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف الملجأ العسكري المقام تحت الأرض الخاص بالمرشد الأعلى الإيراني .





وأضاف الجيش في بيان أن المجمع الكائن تحت الأرض يقع أسفل المباني الحكومية في وسط طهران.



وقتل السبت الماضي، في الافتتاح المتزامن للغارات والأميركية في إيران.





وقال الجيش إن هناك اعتقاد بأن الملجأ يمتد أسفل عدة شوارع وأنه كان لديه الكثير من المداخل، مضيفا أن الهجوم على الموقع "يضعف أكثر قدرات النظام للقيادة والسيطرة".