رايس في البيت الأبيض.. شبح غزو العراق يعود الى الواجهة

أفادت مصادر إعلامية بأن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس شوهدت وهي تدخل إلى للقاء الرئيس الأميركي .



وتأتي هذه الزيارة في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، في ظل المواجهة المتصاعدة بين الاميركية وإيران، ما أعاد إلى الواجهة رمزية الدور الذي لعبته رايس في إدارة بوش الابن، حين كانت من أبرز مهندسي الغزو الأميركي للعراق عام 2003.





وبحسب مصادر، فإن وجود رايس في يرتبط أساساً بالمشاركة في فعالية رياضية مرتبطة بكرة القدم الجامعية، إلا أن دخولها إلى البيت الأبيض في هذا التوقيت تحديداً يعيد استحضار مرحلة من السياسات الأميركية التي قادت إلى حرب كبرى في المنطقة، في وقت تشهد فيه المنطقة اليوم توتراً غير مسبوق على خلفية الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران