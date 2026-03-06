تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
خاص
رايس في البيت الأبيض.. شبح غزو العراق يعود الى الواجهة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-03-2026
|
17:05
أفادت مصادر إعلامية بأن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس شوهدت وهي تدخل إلى
البيت الأبيض
للقاء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وتأتي هذه الزيارة في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، في ظل المواجهة المتصاعدة بين
الولايات المتحدة
الاميركية وإيران، ما أعاد إلى الواجهة رمزية الدور الذي لعبته رايس في إدارة
جورج
بوش الابن، حين كانت من أبرز مهندسي الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وبحسب مصادر، فإن وجود رايس في
واشنطن
يرتبط أساساً بالمشاركة في فعالية رياضية مرتبطة بكرة القدم الجامعية، إلا أن دخولها إلى البيت الأبيض في هذا التوقيت تحديداً يعيد استحضار مرحلة من السياسات الأميركية التي قادت إلى حرب كبرى في المنطقة، في وقت تشهد فيه المنطقة اليوم توتراً غير مسبوق على خلفية الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران
المصدر:
خاص "لبنان 24"
