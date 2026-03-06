تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد الحديث عن تزويد موسكو لطهران بمعلومات عسكرية.. هكذا علقت واشنطن

Lebanon 24
06-03-2026 | 22:53
بعد الحديث عن تزويد موسكو لطهران بمعلومات عسكرية.. هكذا علقت واشنطن
قلّل وزير الدفاع بيت هيغسيث الجمعة من أهمية تقرير مفاده أن روسيا تزوّد إيران بمعلومات عن أهداف أميركية محتملة في الشرق الأوسط.


وقال هيغسيث وفق مقتطفات نُشرت الجمعة من مقابلة أجراها مع برنامج "60 مينتس" على قناة "سي بي إس" من المقرر بثها الأحد "ذلك لا يقلقنا. سنتعامل مع الأمر إذا لزم الأمر".

وأضاف "نحن نراقب كل شيء" من دون أن يؤكد هذه المعلومات.
وأكد هيغسيث أن الشعب الأميركي يمكنه الاطمئنان إلى أن أي تهديد، علني أو سري "سيواجه بحزم".

من جانبها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال إحاطة إعلامية: "هذا لا يُحدث أيّ فرق واضح بشأن العمليات العسكرية في إيران لأننا نبيدهم بالكامل".

وأضافت "نحن نحقّق الأهداف العسكرية لهذه العملية وسنواصل على هذا المنوال".
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة على الشؤون الاستخباراتية بأن روسيا زوّدت إيران بمواقع تجهيزات عسكرية أميركية، بما فيها سفن وطائرات.

ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية أن روسيا توفر معلومات تشمل مواقع السفن الحربية والطائرات الأميركية في المنطقة بهدف استهدافها.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك دليل على اتساع رقعة الصراع، وأول إشارة على مشاركة روسيا، الخصم الرئيسي للولايات المتحدة، ولو بشكل غير مباشر في الحرب.

وأكد المسؤولون الثلاثة أن روسيا زودت، منذ بداية الحرب، السبت الماضي، إيران بمواقع لأصول عسكرية أميركية، بما في ذلك السفن الحربية والطائرات.

ولم يتضح مدى مساعدة روسيا لإيران في الاستهداف، فيما قال مسؤولون إن قدرات الجيش الإيراني على تحديد مواقع القوات الأميركية تراجعت بعد أقل من أسبوع من بدء القتال.
 
