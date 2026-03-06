تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

هل سينشر ترامب قوات أميركية على الاراضي الايرانية؟ تقرير يكشف ما يجري في الكواليس

Lebanon 24
06-03-2026 | 22:57
هل سينشر ترامب قوات أميركية على الاراضي الايرانية؟ تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
هل سينشر ترامب قوات أميركية على الاراضي الايرانية؟ تقرير يكشف ما يجري في الكواليس photos 0
قالت شبكة "إن بي سي نيوز"، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبدى في محادثات خاصة اهتماما جديا بإمكانية نشر قوات أميركية على الأرض داخل إيران.


ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن ترامب ناقش فكرة نشر قوات برية في إيران مع مساعدين ومسؤولين جمهوريين أثناء بحثه سيناريوهات ما بعد الحرب.
ووفق المصادر فإن مقترح نشر قوات أميركية في إيران لا يتعلق بغزو واسع بل بإرسال قوة محدودة لمهام محددة.

وأضافت الشبكة أنه حتى الآن لم يتخذ ترامب قرارا نهائيا، ولم يصدر أي أوامر بنشر قوات أميركية على الأرض في إيران.

وأوضح المسؤولون الذين تحدثوا إلى "إن بي سي نيوز"، أن البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة لكنه لم يحدد خيار نشر قوات برية.
وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" عبر الهاتف مساء الخميس، نُقل عن ترامب قوله بأن الإيرانيين "خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه".

وردا على سؤال حول تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إن عملية برية أميركية ستكون "كارثية بالنسبة لهم"، قال ترامب إن هذه "تصريحات عديمة الفائدة".

وتابع ترامب قائلا: "نريد أن ندخل ونُطهّر كل شيء" حسب تعبيره، بينما تختار البلاد قائدا جديدا.

وشدد ترامب على أنه: "لا نريد شخصا يعيد البناء على مدى 10 سنوات. نريد لهم قائدا جيدا. لدينا بعض الأشخاص الذين أعتقد أنهم سيؤدون عملا جيدا".

ولم يفصح ترامب عن اسم من يقصده، لكنه قال إن هناك جهودا تبذل لضمان عدم مقتلهم في الحرب على إيران التي بدأت السبت الماضي.
وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإيراني

سي نيوز

ايرانية

دونالد

