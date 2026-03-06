شركات السلاح وافقت على زيادة إنتاج "الأسلحة الدقيقة".. هذا ما أعلنه ترامب

أعلن الرئيس ⁠الأميركي انه ‌اختتم اجتماعا مثمرا مع ‌كبريات ‌شركات تصنيع الأسلحة في ‌الولايات ‌المتحدة.ولفت أمس الجمعة إلى أنه اتفق مع ‌كبريات ‌شركات تصنيع الأسلحة في ‌الولايات ‌المتحدة ⁠على ‌زيادة ⁠إنتاج بعض الأسلحة ⁠دقيقة التوجيه.وقال "لقد وافقوا على زيادة إنتاج الأسلحة (الرائعة) أربعة أضعاف".وتابع: "شارك في ⁠الاجتماع مسؤولو ‌بي ‌إيه ‌إي ‌ ، ‌وبوينغ، ⁠وهانيويل ⁠إيروسبيس، ‌وإل ⁠3 ⁠هاريس لحلول ⁠الصواريخ، ولوكهيد مارتن، ونورثروب ‌غرومان، ورايثيون".وأكد ترامب أنه من المقرر "عقد اجتماع آخر بعد شهرين".وأشار ترامب أيضا إلى أن بلاده لديها "إمدادات غير محدودة" من الأسلحة التي تستخدم حاليا في الحرب على .