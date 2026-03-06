تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

شركات السلاح وافقت على زيادة إنتاج "الأسلحة الدقيقة".. هذا ما أعلنه ترامب

Lebanon 24
06-03-2026 | 23:23
شركات السلاح وافقت على زيادة إنتاج الأسلحة الدقيقة.. هذا ما أعلنه ترامب
أعلن الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب انه ‌اختتم اجتماعا مثمرا مع ‌كبريات ‌شركات تصنيع الأسلحة في ‌الولايات ‌المتحدة.

ولفت ترامب أمس الجمعة إلى أنه اتفق مع ‌كبريات ‌شركات تصنيع الأسلحة في ‌الولايات ‌المتحدة ⁠على ‌زيادة ⁠إنتاج بعض الأسلحة ⁠دقيقة التوجيه.

وقال "لقد وافقوا على زيادة إنتاج الأسلحة (الرائعة) أربعة أضعاف".

وتابع: "شارك في ⁠الاجتماع مسؤولو ‌بي ‌إيه ‌إي ‌سيستمز، ‌وبوينغ، ⁠وهانيويل ⁠إيروسبيس، ‌وإل ⁠3 ⁠هاريس لحلول ⁠الصواريخ، ولوكهيد مارتن، ونورثروب ‌غرومان، ورايثيون".

وأكد ترامب أنه من المقرر "عقد اجتماع آخر بعد شهرين".

وأشار ترامب أيضا إلى أن بلاده لديها "إمدادات غير محدودة" من الأسلحة التي تستخدم حاليا في الحرب على إيران.
 
