حادث "محدود" نتيجة اعتراض ناجح للدفاعات الجوية الإمارتية في دبي

أعلن لحكومة دبي اليوم السبت، أن الجهات المختصة في دبي تعاملت مع حادثٍ محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، دون تسجيل أي إصابات.وتابع: "لا صحة لما يتم تداوله على حالياً بشأن تعرض لأي حادث".