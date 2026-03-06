زلزال يضرب غرب بندر عباس في إيران.. كم بلغت قوته؟

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، السبت، إن زلزالاً بقوة 4.1 درجة ضرب غرب عباس في ، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



يذكر أن إيران تتعرض منذ أسبوع لقصف أميركي إسرائيلي عنيف.

