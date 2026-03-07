بعد اتصاله بولي العهد.. رئيس وزراء بريطانيا: ندعم ونساند السعودية ضد الهجمات الإيرانية

أكد كير ستارمر، رئيس الوزراء وقوف إلى جانب تجاه الهجمات التي استهدفت أراضي المملكة ودعمها ومساندتها لكل ما يسهم في الحفاظ على سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها.



جاء ذلك أثناء تلقي الأمير سلمان، ولي ، اتصالاً هاتفياً، من كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، إذ بحثا في الاتصال مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

