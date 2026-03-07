هجوم جديد بمسيّرة على مطار بغداد

استهدف هجوم بطائرة مسيرة مجمع الذي يضم ومنشأة دبلوماسية أميركية، بعد منتصف ليل الجمعة، بحسب مصادر أمنية.



وأفاد مسؤول أمني أن " تعرض لسلسلة من الهجمات" بمسيّرات وصواريخ، مضيفا أنه تم إرسال سيارات إسعاف إلى الموقع.



وأكد مصدر أمني آخر حصول هجوم بمسيّرة أعقبه حريق في المطار.



إلى ذلك استهدفت طائرة مسيرة منشأة نفطية تضم شركات طاقة أجنبية في جنوب للمرة الثانية الجمعة، وفق ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.



وقال مصدر أمني رسمي في محافظة البصرة إنه "تم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مجمع البرجسية النفطي، لكن مسيرة ثالثة تمكنت" من الاختراق وضربت الموقع.



وأكد مصدر أمني آخر حصول الضربة بمسيرة.

