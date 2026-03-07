بعد اسبوع على الحرب.. مبعوث طهران بالأمم المتحدة: مقتل 1332 مدنيا إيرانيا

قال سفير لدى ، الجمعة، إن ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا لقوا حتفهم حتى الآن في الصراع مع والولايات المتحدة، وأصيب آلاف آخرون.



وأدلى إيرواني بتصريحاته خلال حديثه مع الصحفيين في بنيويورك.



وأكد إيرواني أن " وإسرائيل استهدفتا البنية التحتية المدنية عمدا، في حين استهدفت إيران مواقع عسكرية، وليس المدنيين".

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إن العكس هو الصحيح.



وقال إيرواني إن إيران لا تستهدف مصالح الدول المجاورة، وإنها تحقق في مزاعم استهدافها مواقع غير عسكرية.



وقال "تشير تقييماتنا الأولية إلى أن بعض هذه الحوادث قد تكون ناتجة عن اعتراضات أو تدخلات من قبل منظومة الدفاع الأميركية، مما قد يكون أدى إلى تحويل مسار الصواريخ عن أهدافها العسكرية المقصودة".