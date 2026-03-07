تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد اسبوع على الحرب.. مبعوث طهران بالأمم المتحدة: مقتل 1332 مدنيا إيرانيا

Lebanon 24
07-03-2026 | 00:41
بعد اسبوع على الحرب.. مبعوث طهران بالأمم المتحدة: مقتل 1332 مدنيا إيرانيا
بعد اسبوع على الحرب.. مبعوث طهران بالأمم المتحدة: مقتل 1332 مدنيا إيرانيا photos 0
قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الجمعة، إن ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا لقوا حتفهم حتى الآن في الصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة، وأصيب آلاف آخرون.

وأدلى إيرواني بتصريحاته خلال حديثه مع الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد إيرواني أن "الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا البنية التحتية المدنية عمدا، في حين استهدفت إيران مواقع عسكرية، وليس المدنيين".
وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إن العكس هو الصحيح.

وقال إيرواني إن إيران لا تستهدف مصالح الدول المجاورة، وإنها تحقق في مزاعم استهدافها مواقع غير عسكرية.

وقال "تشير تقييماتنا الأولية إلى أن بعض هذه الحوادث قد تكون ناتجة عن اعتراضات أو تدخلات من قبل منظومة الدفاع الأميركية، مما قد يكون أدى إلى تحويل مسار الصواريخ عن أهدافها العسكرية المقصودة".
