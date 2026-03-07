الإمارات: سقوط شظية إثر عملية اعتراض فوق مطار دبي

نفّذت الدفاعات الجوية عملية اعتراض صباح السبت فوق ، وفقاً لـ فرانس برس.



وقالت حكومة دبي "تعاملت الجهات المختصة في دبي مع حادثٍ محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية.



في سياق متصل، أكدت عدم تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى أنه "لا صحة لما يتم تداوله على حالياً بشأن تعرض لأي حادث".



وكانت الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت ودمرت 9 صواريخ باليستية، كما رصدت 112 طائرة مسيّرة، حيث تم اعتراض 109 طائرات مسيّرة، بينما سقطت 3 منها داخل .



وأعلنت أنه منذ بدء "الاعتداء السافر"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات جرى رصد 205 صواريخ باليستية، إذ دمرت 190 صاروخاً باليستياً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان(2) داخل أراضي الدولة.



كما تم رصد 1184 طائرة مسيّرة إيرانية واعتراض 1110 منها، فيما سقطت 74 طائرة مسيّرة داخل أراضي الدولة. كما تم أيضاً رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة.

