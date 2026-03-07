وزير الدفاع السعودي يوجه "رسالة تحذير" لإيران

حض السعودي الأمير خالد ، السبت، على التحلي بـ" والابتعاد عن الحسابات الخاطئة" بعدما شنت هجمات بالصواريخ والمسيّرات على .





وقال عبر إكس بعد لقاء مع المشير عاصم منير: "بحثنا الاعتداءات على المملكة في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين بلدينا الشقيقين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، متمنيّن أن يُغلب الجانب الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة".

