الحرب تدخل أسبوعها الثاني.. قصف على طهران وهجمات صاروخية على إسرائيل

دخلت الحرب المتصاعدة في أسبوعها الثاني، اليوم السبت، مع تجدد الضبابية التي تكتنف كيفية أو موعد انتهاء الصراع. وأفاد إعلام إيراني بتجدد القصف على طهران، فيما أعلن الجيش عن هجمات صاروخية إيرانية جديدة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت صواريخ على في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مضيفاً أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.



وفي وقت سابق، كانت هناك بالفعل تقارير متكررة عن هجمات صاروخية إيرانية.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ "موجة واسعة النطاق من الضربات" تستهدف البنية التحتية في العاصمة طهران.



وبثت الرسمية الإيرانية لقطات تظهر حرائق هائلة في مطار مهرباد الدولي بطهران.

، قال الرئيس الأميركي إنه لن يقبل سوى "استسلام طهران غير المشروط"، في حين تراشقت إسرائيل مع إيران ولبنان بهجمات جديدة.



جاءت تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة بعد ساعات من إعلان الرئيس أن دولاً لم يحددها بدأت جهود وساطة، مما أثار لفترة وجيزة احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي، وإن كانت ضئيلة، بعد أسبوع من بدء وإسرائيل الضربات على إيران.



وكتب ترامب: "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا عبر استسلام غير مشروط!".



وأضاف "بعد ذلك، وبعد اختيار قائد (أو قادة) عظماء ومقبولين، سنبذل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان جهودا حثيثة لإنقاذ إيران من حافة الهاوية، وجعلها أقوى وأفضل اقتصادياً من أي وقت مضى".



وقدم ترامب تفسيرات متضاربة لأهداف الحرب، مما يثير احتمال امتداد الصراع بالمنطقة الذي تجاوز بالفعل حدود إيران، وهز الأسواق المالية العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط.



ورداً على الهجوم، استهدفت إيران إسرائيل بالإضافة إلى عدد من دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية.



في غضون ذلك، واصلت إسرائيل توسيع نطاق الحرب في ، وقصفت العاصمة أمس الجمعة بعد أن وجهت تحذيراً بإخلاء غير مسبوق للضاحية الجنوبية بأكملها.