سنتكوم تنفي "رواية الغرق".. هذا ما نشرته

نشرت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" صوراً حديثة لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام " من ، في خطوة قالت إنها تأتي رداً على مزاعم إيرانية تحدثت عن إغراق الحاملة.





وقالت القيادة في بيان إن وسائل إعلام تابعة للنظام زعمت على مدى خمسة أيام متتالية أن القوات أغرقت الحاملة الأميركية.

وأضافت أن الرواية الإيرانية تغيّرت لاحقاً، إذ ادّعت أن الحاملة "عادت إلى السطح بطريقة أشبه بالمعجزة" وغادرت ساحة المعركة بعد ما وصفته بـ"مواجهة صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية".



ونشرت القيادة الصور لإظهار أن الحاملة لا تزال تعمل بشكل طبيعي في المنطقة.