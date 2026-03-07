أذربيجان تتهم إيران بالتخطيط لشن هجمات إرهابية

أعلن جهاز الاستخبارات في أذربيجان الواقعة في جنوب القوقاز أنه أحبط عدة هجمات إرهابية إيرانية.





وذكرت وكالة أنباء "أذرتاج" الحكومية، الجمعة، نقلا عن بيان صادر عن جهاز الاستخبارات أن الهجمات تم الإعداد لها لاستهداف خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان والسفارة في أذربيجان ومعبد يهودي ورجل دين يهودي كبير في البلاد.



وذكرت "أذرتاج" أن مواطنين إيرانيين قاموا بتهريب العديد من العبوات الناسفة إلى البلاد، بما في ذلك حاوية تحتوي على نحو 8 كيلوغرامات من المتفجرات العسكرية "سي 4".



وقالت باكو إنها تحمل المسؤولية عن ذلك.

وكانت أذربيجان قد اتهمت أيضا، الخميس، بشن هجوم بطائرات مسيرة على أراضيها أسفر عن إصابة 4 مدنيين، وتوعدت بالرد في مؤشر على امتداد الحرب في إلى دولة أخرى.



وقالت الأذربيجانية في بيان إن الطائرات المسيرة هاجمت جيب ناختشيفان التابع لها وألحقت أضرارا بمبنى مطار.



واتهم الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إيران بتنفيذ "عمل إرهابي وعدواني لا مبرر له"، وقال إنه أصدر تعليمات لجيشه بالتحضير لتدابير انتقامية وتنفيذها.