عربي-دولي

أذربيجان تتهم إيران بالتخطيط لشن هجمات إرهابية

Lebanon 24
07-03-2026 | 01:50
أذربيجان تتهم إيران بالتخطيط لشن هجمات إرهابية
أعلن جهاز الاستخبارات في جمهورية أذربيجان الواقعة في جنوب القوقاز أنه أحبط عدة هجمات إرهابية إيرانية.


وذكرت وكالة أنباء "أذرتاج" الحكومية، الجمعة، نقلا عن بيان صادر عن جهاز الاستخبارات أن الهجمات تم الإعداد لها لاستهداف خط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان والسفارة الإسرائيلية في أذربيجان ومعبد يهودي ورجل دين يهودي كبير في البلاد.

وذكرت "أذرتاج" أن مواطنين إيرانيين قاموا بتهريب العديد من العبوات الناسفة إلى البلاد، بما في ذلك حاوية تحتوي على نحو 8 كيلوغرامات من المتفجرات العسكرية "سي 4".

وقالت باكو إنها تحمل الحرس الثوري الإيراني المسؤولية عن ذلك.
وكانت أذربيجان قد اتهمت إيران أيضا، الخميس، بشن هجوم بطائرات مسيرة على أراضيها أسفر عن إصابة 4 مدنيين، وتوعدت بالرد في مؤشر على امتداد الحرب في الشرق الأوسط إلى دولة أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إن الطائرات الإيرانية المسيرة هاجمت جيب ناختشيفان التابع لها وألحقت أضرارا بمبنى مطار.

واتهم الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إيران بتنفيذ "عمل إرهابي وعدواني لا مبرر له"، وقال إنه أصدر تعليمات لجيشه بالتحضير لتدابير انتقامية وتنفيذها.
رويترز: القبض على مراهقين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات بشمال فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: فصائل كردية إيرانية تتمركز على الحدود مع العراق تستعد لشن هجمات في إيران
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي: مخاوف من إمكانية شن إيران هجمات إرهابية في الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الأذري يعتقل ثلاثة متهمين بالتخطيط لهجوم إرهابي
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

وزارة الخارجية

الشرق الأوسط

الحرس الثوري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إلهام علي

الإيرانية

