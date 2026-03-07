تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

من بينها جامعة ومخبأ عسكري.. إسرائيل تستهدف بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران

Lebanon 24
07-03-2026 | 01:54
من بينها جامعة ومخبأ عسكري.. إسرائيل تستهدف بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران
أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ اليوم السبت "موجة إضافية من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفّذت أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي، موجة إضافية من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران ومناطق أخرى في وسط إيران".

وأضاف البيان: "في إطار هذه الغارات، استهدف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني، منها الجامعة العسكرية الرئيسية للحرس الثوري، والتي كانت تُستخدم لتدريب ضباط الحرس الثوري. كما استُخدمت الجامعة كموقع احتياطي في حالات الطوارئ، ومؤخراً كمجمع لتجمعات الحرس الثوري".

وتابع: "احتوت الجامعة على العديد من المعدات العسكرية التي يستخدمها الحرس الثوري. وبناءً على ذلك، يُعتبر الموقع هدفاً عسكرياً مشروعاً بموجب قانون النزاعات المسلحة، نظراً لطبيعته واستخدامه وغرضه".

من المواقع المستهدقة أيضا بحسب البيان موقع تخزين تابع لوحدة الصواريخ الإيرانية، يضم مخابأ عسكرية وبنية تحتية لإطلاق الصواريخ. بنية تحتية تحت الأرض تُستخدم لتخزين الصواريخ الباليستية، حيث كان يعمل مئات من عناصر النظام. ضم الموقع مخابئ عسكرية ومراكز قيادة كان يدير منها كبار مسؤولي النظام الإيراني عملياتهم".

وتابع: "علاوة على ذلك، تم استهداف مواقع إضافية، من بينها مواقع إطلاق صواريخ في عدة مناطق غرب ووسط إيران، بهدف تقليص نطاق النيران الموجهة إلى أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف: "تتواصل الجهود المشتركة لتعزيز التأثير على القدرات النارية والدفاعية للنظام الإيراني، إلى جانب الجهود المتواصلة لإضعاف بنيته التحتية الإنتاجية".




