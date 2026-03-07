الحرس الثوري الإيراني: في انتظار قوات أميركا التي ستواكب السفن بمضيق هرمز

أعلن ، السبت، أنه "في انتظار" القوات الأميركية التي ستواكب السفن التجارية عبر مضيق هرمز حيث باتت حركة الملاحة شبه مشلولة في ظل الحرب الأميركية مع .



وقال المتحدث باسم علي محمد نائيني معلقاً على إعلان الأميركي كريس رايت أن البحرية الأميركية تستعد لمواكبة السفن في المضيق الإستراتيجي، "إننا في انتظارهم"، مؤكداً، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس": "نوصي قبل اتخاذ أي قرار أن يتذكروا الحريق الذي استهدف ناقلة الأميركية العملاقة بريدجتون عام 1987 وناقلات النفط التي استُهدفت مؤخراً".

