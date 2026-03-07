منذ بدء الحرب.. الجيش الأميركي يعلن ضرب 3 آلاف هدف داخل إيران

أعلن الجيش الأميركي حصيلة لآلاف الأهداف التي ضربها داخل منذ اندلاع الحرب.



وتجدد القصف العنيف على إيران، السبت، فيما أعلن الجيش عن هجمات صاروخية إيرانية جديدة.

في الأثناء، نشرت القيادة المركزية الأميركية صوراً لعملياتها، وأعلنت عن ضرب أكثر من 3 آلاف هدف خلال الأسبوع الأول للحرب على إيران.



، قال الرئيس الأميركي إنه لن يقبل سوى "استسلام طهران غير المشروط"، في حين تراشقت مع إيران ولبنان بهجمات جديدة.

جاءت تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة بعد ساعات من إعلان الرئيس أن دولاً لم يحددها بدأت جهود وساطة، مما أثار لفترة وجيزة احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي، وإن كانت ضئيلة، بعد أسبوع من بدء وإسرائيل الضربات على إيران.



وكتب ترامب: "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا عبر استسلام غير مشروط".

وأضاف "بعد ذلك، وبعد اختيار قائد (أو قادة) عظماء ومقبولين، سنبذل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان جهودا حثيثة لإنقاذ إيران من حافة الهاوية، وجعلها أقوى وأفضل اقتصادياً من أي وقت مضى".



وقدم ترامب تفسيرات متضاربة لأهداف الحرب، مما يثير احتمال امتداد الصراع بالمنطقة الذي تجاوز بالفعل حدود إيران، وهز الأسواق المالية العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار .