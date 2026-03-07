تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
منذ بدء الحرب.. الجيش الأميركي يعلن ضرب 3 آلاف هدف داخل إيران
Lebanon 24
07-03-2026
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الأميركي حصيلة لآلاف الأهداف التي ضربها داخل
إيران
منذ اندلاع الحرب.
وتجدد القصف العنيف على إيران، السبت، فيما أعلن الجيش
الإسرائيلي
عن هجمات صاروخية إيرانية جديدة.
في الأثناء، نشرت القيادة المركزية الأميركية صوراً لعملياتها، وأعلنت عن ضرب أكثر من 3 آلاف هدف خلال الأسبوع الأول للحرب على إيران.
من جهته
، قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه لن يقبل سوى "استسلام طهران غير المشروط"، في حين تراشقت
إسرائيل
مع إيران ولبنان بهجمات جديدة.
جاءت تصريحات
ترامب
على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة بعد ساعات من إعلان الرئيس
الإيراني
أن دولاً لم يحددها بدأت جهود وساطة، مما أثار لفترة وجيزة احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي، وإن كانت ضئيلة، بعد أسبوع من بدء
الولايات المتحدة
وإسرائيل الضربات على إيران.
وكتب ترامب: "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا عبر استسلام غير مشروط".
وأضاف "بعد ذلك، وبعد اختيار قائد (أو قادة) عظماء ومقبولين، سنبذل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان جهودا حثيثة لإنقاذ إيران من حافة الهاوية، وجعلها أقوى وأفضل اقتصادياً من أي وقت مضى".
وقدم ترامب تفسيرات متضاربة لأهداف الحرب، مما يثير احتمال امتداد الصراع بالمنطقة الذي تجاوز بالفعل حدود إيران، وهز الأسواق المالية العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار
النفط
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا 1600 طلعة جوية فوق إيران وألقينا 4000 قنبلة منذ بدء الحرب
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا 1600 طلعة جوية فوق إيران وألقينا 4000 قنبلة منذ بدء الحرب
07/03/2026 12:45:08
07/03/2026 12:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن مقتل 6 من عناصره في الحرب مع إيران
Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن مقتل 6 من عناصره في الحرب مع إيران
07/03/2026 12:45:08
07/03/2026 12:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 500 هدف في لبنان منذ بدء العملية العسكرية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 500 هدف في لبنان منذ بدء العملية العسكرية
07/03/2026 12:45:08
07/03/2026 12:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلن ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الغارات إلى 787 قتيلا
Lebanon 24
إيران تعلن ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الغارات إلى 787 قتيلا
07/03/2026 12:45:08
07/03/2026 12:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإسرائيلي
الإيراني
إسرائيل
من جهته
بات على
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقرّ خاتم الأنبياء المركزيّ: تُعلن القوات المسلحة مجدداً إحترامها لمصالح وسيادة دول الجوار
Lebanon 24
مقرّ خاتم الأنبياء المركزيّ: تُعلن القوات المسلحة مجدداً إحترامها لمصالح وسيادة دول الجوار
05:38 | 2026-03-07
07/03/2026 05:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا سمحت الهند في رسو سفينة حربيّة إيرانيّة في أحد موائنها؟
Lebanon 24
لماذا سمحت الهند في رسو سفينة حربيّة إيرانيّة في أحد موائنها؟
05:27 | 2026-03-07
07/03/2026 05:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرين تؤكد جاهزيتها المستمرة في مواجهة اعتداءات إيران
Lebanon 24
البحرين تؤكد جاهزيتها المستمرة في مواجهة اعتداءات إيران
05:15 | 2026-03-07
07/03/2026 05:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا آخر ما قيل عن عمليّة الإنزال في النبي شيت
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا آخر ما قيل عن عمليّة الإنزال في النبي شيت
05:13 | 2026-03-07
07/03/2026 05:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يحث على زيادة إنتاج الأسلحة... خطط لاستدعاء قوات إضافية للمنطقة
Lebanon 24
ترامب يحث على زيادة إنتاج الأسلحة... خطط لاستدعاء قوات إضافية للمنطقة
04:09 | 2026-03-07
07/03/2026 04:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملية خداع".. هكذا سقط خامنئي في فخّ إسرائيل
Lebanon 24
"عملية خداع".. هكذا سقط خامنئي في فخّ إسرائيل
08:00 | 2026-03-06
06/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
08:42 | 2026-03-06
06/03/2026 08:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أبعد من الحرب النفسية.. ماذا تريد إسرائيل من تفريغ الضاحية؟
Lebanon 24
أبعد من الحرب النفسية.. ماذا تريد إسرائيل من تفريغ الضاحية؟
07:00 | 2026-03-06
06/03/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:38 | 2026-03-07
مقرّ خاتم الأنبياء المركزيّ: تُعلن القوات المسلحة مجدداً إحترامها لمصالح وسيادة دول الجوار
05:27 | 2026-03-07
لماذا سمحت الهند في رسو سفينة حربيّة إيرانيّة في أحد موائنها؟
05:15 | 2026-03-07
البحرين تؤكد جاهزيتها المستمرة في مواجهة اعتداءات إيران
05:13 | 2026-03-07
في إسرائيل... هذا آخر ما قيل عن عمليّة الإنزال في النبي شيت
04:09 | 2026-03-07
ترامب يحث على زيادة إنتاج الأسلحة... خطط لاستدعاء قوات إضافية للمنطقة
04:07 | 2026-03-07
لهذه الأسباب سيناريو تفكك إيران ضعيف.. تقرير يتحدث عن التفاصيل
فيديو
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
07/03/2026 12:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 12:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 12:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24