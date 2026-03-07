الورقة الكردية على طاولة الحرب… رهانات على الداخل الإيراني

تقف دول اليوم أمام لحظة سياسية معقدة لا تنحصر فقط بالحرب الدائرة، بل بما قد تخلّفه من تحولات عميقة في بنية المنطقة. فالمواجهة الحالية لا تبدو مجرد جولة عسكرية مؤقتة، بل هي حدث قد يعيد تشك...