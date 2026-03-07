الرئيس الايراني يعتذر لدول الجوار: سنعلق الهجمات بـشرط!

أعلن الرئيس ⁠الإيراني، مسعود بزشكيان ان ‌ المؤقت وافق ‌على ‌تعليق الهجمات على الدول المجاورة ‌ما ‌لم ⁠ينطلق هجوم من ⁠تلك ‌ ⁠إيران.



وقال بزشكيان اليوم السبت: "أعتذر للدول المجاورة، ولا عداوة مع دول المنطقة".



ويأتي هذا مع ⁠استمرار ⁠في شنّ هجمات على المنطقة ردا على الضربات الأميركية .



ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن الأميركي ماركو روبيو أجرى سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية عرب يوم الخميس، أوضح خلالها أن الحرب يتوقع أن تستمر لعدة أسابيع أخرى.



