لبحث الضربات الإيرانية على دول المنطقة.. اجتماع للجامعة العربية غداً

يعقد وزراء خارجية اجتماعاً طارئاً، الأحد، لبحث "الاعتداءات على أراضي بعض "، على ما أفاد المساعد لجامعة الدول العربية وكالة "فرانس برس".



وقال حسام زكي إن الاجتماع الذي سيجري عبر الفيديو، يعقد بناء على طلب عدد من الدول العربية منها والسعودية وقطر وسلطنة والأردن ومصر.

Advertisement