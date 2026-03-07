تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
للإنضمام إلى الحرب مع ايران.. حاملة طائرات أميركية ثالثة تستعد للتوجه إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
07-03-2026
|
03:42
photos
ذكرت قناة "فوكس نيوز" Fox News ان
الولايات المتحدة
تستعد لإرسال مجموعة ثالثة من حاملة الطائرات إلى
الشرق الأوسط
وعلى رأسها حاملة الطائرات من طراز "يو إس إس
جورج
إتش دبليو بوش".
وقال مراسل القناة لوكاس توملينسون: "تستعد مجموعة حاملة الطائرات الثالثة لعبور المحيط
الأطلسي
والانضمام إلى الحرب مع
إيران
، ومن المتوقع نشر حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" قريباً".
وتتواجد حاليا حاملة الطائرات
الأمريكية
"يو إس إس أبراهام لينكولن" في منطقة العمليات العسكرية الأميركية -
الإسرائيلية
ضد إيران، فيما تتمركز حاملة الطائرات الثانية "يو إس إس جيرالد آر فورد" حاليا في
البحر الأحمر
.
تقرير أميركيّ سريّ... إليكم ما كشفه عن سقوط النظام في إيران
Lebanon 24
تقرير أميركيّ سريّ... إليكم ما كشفه عن سقوط النظام في إيران
08:28 | 2026-03-07
07/03/2026 08:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ساهم كثيراً في اغتيال خامنئي.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الحرب؟
Lebanon 24
ساهم كثيراً في اغتيال خامنئي.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الحرب؟
08:00 | 2026-03-07
07/03/2026 08:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتذار بزشكيان من دول المنطقة.. ما هي أبعاده؟
Lebanon 24
إعتذار بزشكيان من دول المنطقة.. ما هي أبعاده؟
07:32 | 2026-03-07
07/03/2026 07:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجيش الإسرائيليّ.. تحذير عاجل إلى سكان جنوب الليطاني
Lebanon 24
من الجيش الإسرائيليّ.. تحذير عاجل إلى سكان جنوب الليطاني
07:21 | 2026-03-07
07/03/2026 07:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أصرّ الأمير أندرو على إقامة زفاف ملكي ضخم لابنته يوجيني
Lebanon 24
لهذا السبب أصرّ الأمير أندرو على إقامة زفاف ملكي ضخم لابنته يوجيني
07:13 | 2026-03-07
07/03/2026 07:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
