للإنضمام إلى الحرب مع ايران.. حاملة طائرات أميركية ثالثة تستعد للتوجه إلى الشرق الأوسط

ذكرت قناة "فوكس نيوز" Fox News ان تستعد لإرسال مجموعة ثالثة من حاملة الطائرات إلى وعلى رأسها حاملة الطائرات من طراز "يو إس إس إتش دبليو بوش".



وقال مراسل القناة لوكاس توملينسون: "تستعد مجموعة حاملة الطائرات الثالثة لعبور المحيط والانضمام إلى الحرب مع ، ومن المتوقع نشر حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" قريباً".



وتتواجد حاليا حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في منطقة العمليات العسكرية الأميركية - ضد إيران، فيما تتمركز حاملة الطائرات الثانية "يو إس إس جيرالد آر فورد" حاليا في .



Advertisement