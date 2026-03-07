تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تظاهرات قرب السفارتين الأميركية والإيرانية في لندن.. والشرطة تتأهب

Lebanon 24
07-03-2026 | 04:01
تظاهرات قرب السفارتين الأميركية والإيرانية في لندن.. والشرطة تتأهب
من المقرر تنظيم احتجاجات بالقرب من السفارتين الأميركية والإيرانية في لندن، حيث تم تكثيف دوريات الشرطة في جميع أنحاء العاصمة.

وبعد ظهر اليوم السبت، ستنطلق مظاهرة "منصة من أجل الحرية" المناهضة للحكومة الإيرانية من وايتهول إلى طريق كينسينغتون بالقرب من هايد بارك في نايتسبريدج، بالقرب من مكان وجود سفارة البلاد، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم.
وفي الوقت نفسه، ستنطلق مسيرة منفصلة لجماعات من بينها حملة نزع السلاح النووي وائتلاف وقف الحرب وحملة التضامن مع فلسطين من ميلبانك إلى سفارة الولايات المتحدة للمطالبة بإنهاء الهجمات على إيران.

وفرضت شرطة العاصمة شروطا تلزم المتظاهرين بالبقاء على طرق محددة وإنهاء مسيراتهم بحلول الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينتش.

وحظرت شرطة سكوتلاند يارد استخدام معدات تضخيم الصوت للموسيقى أو الخطابات والآلات الموسيقية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية "للحد من الإزعاج للأشخاص الذين يعيشون في مناطق مجاورة".
وقالت الشرطة إنها كثفت الدوريات حول "مواقع رئيسية" و"في المجتمعات الأكثر تأثرا بهذه الفعاليات " في الأيام الأخيرة.

يأتي ذلك فيما دخلت الهجمات الأميركية والإسرائيلية المكثفة على إيران أسبوعها الثاني. وردت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل وأهداف أميركية وبنية تحتية في دول عربية مجاورة.
 
مواضيع ذات صلة
تظاهرات قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد في محاولة للتقدم نحو السفارة الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرة أمام القنصلية الإيرانية في اسطنبول دعماً لإيران في وجه التهديدات الإسرائيلية الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية رفضاً لأعمال "الشغب المسلح" ودعماً للقيادة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في طهران.. التظاهرات مستمرة والشرطة تعلن مقتل عنصر
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 15:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

الإيرانية

البريطاني

الإيراني

Lebanon24
08:28 | 2026-03-07
Lebanon24
08:00 | 2026-03-07
Lebanon24
07:32 | 2026-03-07
Lebanon24
07:21 | 2026-03-07
Lebanon24
07:13 | 2026-03-07
Lebanon24
07:07 | 2026-03-07
