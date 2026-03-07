تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تظاهرات قرب السفارتين الأميركية والإيرانية في لندن.. والشرطة تتأهب
Lebanon 24
07-03-2026
|
04:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المقرر تنظيم احتجاجات بالقرب من السفارتين الأميركية والإيرانية في لندن، حيث تم تكثيف دوريات الشرطة في جميع أنحاء العاصمة.
وبعد ظهر اليوم السبت، ستنطلق مظاهرة "منصة من أجل الحرية" المناهضة للحكومة
الإيرانية
من وايتهول إلى طريق كينسينغتون بالقرب من هايد بارك في نايتسبريدج، بالقرب من مكان وجود سفارة البلاد، حسب
وكالة الأنباء
البريطانية
(بي.إيه.ميديا) اليوم.
وفي الوقت نفسه، ستنطلق مسيرة منفصلة لجماعات من بينها حملة نزع السلاح النووي وائتلاف وقف الحرب وحملة التضامن مع فلسطين من ميلبانك إلى سفارة
الولايات المتحدة
للمطالبة بإنهاء الهجمات على
إيران
.
وفرضت شرطة العاصمة شروطا تلزم المتظاهرين بالبقاء على طرق محددة وإنهاء مسيراتهم بحلول الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينتش.
وحظرت شرطة سكوتلاند يارد استخدام معدات تضخيم الصوت للموسيقى أو الخطابات والآلات الموسيقية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية "للحد من الإزعاج للأشخاص الذين يعيشون في مناطق مجاورة".
وقالت الشرطة إنها كثفت الدوريات حول "مواقع رئيسية" و"في المجتمعات الأكثر تأثرا بهذه الفعاليات " في الأيام الأخيرة.
يأتي ذلك فيما دخلت الهجمات الأميركية والإسرائيلية المكثفة على إيران أسبوعها الثاني. وردت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإطلاق صواريخ ومسيرات على
إسرائيل
وأهداف أميركية وبنية تحتية في دول عربية مجاورة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تظاهرات قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد في محاولة للتقدم نحو السفارة الأميركية
Lebanon 24
تظاهرات قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد في محاولة للتقدم نحو السفارة الأميركية
07/03/2026 15:46:43
07/03/2026 15:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تظاهرة أمام القنصلية الإيرانية في اسطنبول دعماً لإيران في وجه التهديدات الإسرائيلية الأميركية
Lebanon 24
تظاهرة أمام القنصلية الإيرانية في اسطنبول دعماً لإيران في وجه التهديدات الإسرائيلية الأميركية
07/03/2026 15:46:43
07/03/2026 15:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية رفضاً لأعمال "الشغب المسلح" ودعماً للقيادة الإيرانية
Lebanon 24
تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية رفضاً لأعمال "الشغب المسلح" ودعماً للقيادة الإيرانية
07/03/2026 15:46:43
07/03/2026 15:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في طهران.. التظاهرات مستمرة والشرطة تعلن مقتل عنصر
Lebanon 24
في طهران.. التظاهرات مستمرة والشرطة تعلن مقتل عنصر
07/03/2026 15:46:43
07/03/2026 15:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وكالة الأنباء
الإسرائيلية
البريطانية
الإسرائيلي
الإيرانية
البريطاني
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير أميركيّ سريّ... إليكم ما كشفه عن سقوط النظام في إيران
Lebanon 24
تقرير أميركيّ سريّ... إليكم ما كشفه عن سقوط النظام في إيران
08:28 | 2026-03-07
07/03/2026 08:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ساهم كثيراً في اغتيال خامنئي.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الحرب؟
Lebanon 24
ساهم كثيراً في اغتيال خامنئي.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الحرب؟
08:00 | 2026-03-07
07/03/2026 08:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتذار بزشكيان من دول المنطقة.. ما هي أبعاده؟
Lebanon 24
إعتذار بزشكيان من دول المنطقة.. ما هي أبعاده؟
07:32 | 2026-03-07
07/03/2026 07:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجيش الإسرائيليّ.. تحذير عاجل إلى سكان جنوب الليطاني
Lebanon 24
من الجيش الإسرائيليّ.. تحذير عاجل إلى سكان جنوب الليطاني
07:21 | 2026-03-07
07/03/2026 07:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أصرّ الأمير أندرو على إقامة زفاف ملكي ضخم لابنته يوجيني
Lebanon 24
لهذا السبب أصرّ الأمير أندرو على إقامة زفاف ملكي ضخم لابنته يوجيني
07:13 | 2026-03-07
07/03/2026 07:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
01:15 | 2026-03-07
07/03/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يقترب من القوات الإسرائيلية.. تقريرٌ من تل أبيب يُعلن
Lebanon 24
"حزب الله" يقترب من القوات الإسرائيلية.. تقريرٌ من تل أبيب يُعلن
12:00 | 2026-03-06
06/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل فقدت إيران القدرة على استخدام صواريخها؟
Lebanon 24
هل فقدت إيران القدرة على استخدام صواريخها؟
10:00 | 2026-03-06
06/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:28 | 2026-03-07
تقرير أميركيّ سريّ... إليكم ما كشفه عن سقوط النظام في إيران
08:00 | 2026-03-07
ساهم كثيراً في اغتيال خامنئي.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الحرب؟
07:32 | 2026-03-07
إعتذار بزشكيان من دول المنطقة.. ما هي أبعاده؟
07:21 | 2026-03-07
من الجيش الإسرائيليّ.. تحذير عاجل إلى سكان جنوب الليطاني
07:13 | 2026-03-07
لهذا السبب أصرّ الأمير أندرو على إقامة زفاف ملكي ضخم لابنته يوجيني
07:07 | 2026-03-07
الولايات المتحدة تعلن نيتها السيطرة الكاملة على احتياطيات النفط الإيرانية
فيديو
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
07/03/2026 15:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 15:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 15:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24