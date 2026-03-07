تظاهرات قرب السفارتين الأميركية والإيرانية في لندن.. والشرطة تتأهب

من المقرر تنظيم احتجاجات بالقرب من السفارتين الأميركية والإيرانية في لندن، حيث تم تكثيف دوريات الشرطة في جميع أنحاء العاصمة.



وبعد ظهر اليوم السبت، ستنطلق مظاهرة "منصة من أجل الحرية" المناهضة للحكومة من وايتهول إلى طريق كينسينغتون بالقرب من هايد بارك في نايتسبريدج، بالقرب من مكان وجود سفارة البلاد، حسب (بي.إيه.ميديا) اليوم.

وفي الوقت نفسه، ستنطلق مسيرة منفصلة لجماعات من بينها حملة نزع السلاح النووي وائتلاف وقف الحرب وحملة التضامن مع فلسطين من ميلبانك إلى سفارة للمطالبة بإنهاء الهجمات على .



وفرضت شرطة العاصمة شروطا تلزم المتظاهرين بالبقاء على طرق محددة وإنهاء مسيراتهم بحلول الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينتش.



وحظرت شرطة سكوتلاند يارد استخدام معدات تضخيم الصوت للموسيقى أو الخطابات والآلات الموسيقية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية "للحد من الإزعاج للأشخاص الذين يعيشون في مناطق مجاورة".

وقالت الشرطة إنها كثفت الدوريات حول "مواقع رئيسية" و"في المجتمعات الأكثر تأثرا بهذه الفعاليات " في الأيام الأخيرة.



يأتي ذلك فيما دخلت الهجمات الأميركية والإسرائيلية المكثفة على إيران أسبوعها الثاني. وردت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإطلاق صواريخ ومسيرات على وأهداف أميركية وبنية تحتية في دول عربية مجاورة.