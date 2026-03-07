ترامب يحث على زيادة إنتاج الأسلحة... خطط لاستدعاء قوات إضافية للمنطقة

تتوقع وزارة الحرب الأميركية استدعاء المزيد من قوات الاحتياط مع تصاعد الحرب على ، في وقت ناقش مع شركات تصنيع الأسلحة زيادة الإنتاج وتسريعه، مؤكداً مضاعفة إنتاج الأسلحة المتقدمة أربع مرات.



وفي هذا السياق، أفاد مسؤولون في وزارة الحرب، بأنه من المتوقع استدعاء المزيد من قوات الاحتياط، وذلك مع تصاعد الحرب على إيران والتي دخلت أسبوعها الثاني، اليوم السبت.

وقال مسؤول في البنتاغون لشبكة "NBC News"، إن "هناك حالياً نحو 22 ألفاً من أفراد الجيش والقوات الجوية خارج يدعمون العمليات في جميع أنحاء العالم، وأن هذا العدد ثابت".



وأعلن المسؤول، "استدعاء وحدات لدعم العمليات العسكرية الأميركية في حرب إيران قبل بدايتها، وتم تكليف الموجودين هناك بالفعل بدعم العملية من المنطقة"، مؤكداً أنه سيتم حشد المزيد من أفراد الاحتياط لدعم الحرب.



وتتزامن تلك الخطط، مع اجتماع ، الجمعة، بممثلي أكبر شركات التصنيع الدفاعي في الولايات المتحدة، لمناقشة زيادة الإنتاج وتسريع جداول تصنيع الأسلحة، وذلك في وقت تتواصل فيه الحرب الأميركية على إيران منذ 28 شباط.



وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "اختتمنا للتو اجتماعاً جيداً جداً مع أكبر شركات التصنيع الدفاعي الأميركية، حيث ناقشنا الإنتاج وجداول التصنيع، وقد وافقوا على مضاعفة إنتاج أسلحة (الفئة المتقدمة للغاية) أربع مرات للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج".

وأضاف ترامب أن خطط التوسع بدأت قبل 3 أشهر من الاجتماع، وأن بناء المصانع وإنتاج العديد من هذه الأسلحة قد بدأ بالفعل.



وأكد أن الولايات المتحدة تملك مخزوناً "شبه غير محدود" من الذخائر المتوسطة والمتوسطة ، والتي تستخدمها القوات الأميركية في إيران وفي فنزويلا مؤخراً، مشيراً إلى أنه رغم ذلك "طلبنا أيضاً زيادة الطلبات على هذه المستويات".