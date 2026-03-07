ترامب: كوبا تعيش لحظاتها الأخيرة

اعتبر الرئيس الأميركي ، أنّ "كوبا تعيش لحظاتها الأخيرة"، وتوقّع "تغييرا كبيرا فيها".

وقال خلال قمة في مع قادة دول حليفة في أميركا اللاتينية: "سأهتم بكوبا"، ملمحا الى إجراء مفاوضات بهدف التوصل الى "اتفاق" محتمل".