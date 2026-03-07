تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إيران تعلن إحباط هجمات بطائرات مسيّرة فوق طهران وأصفهان وكرمان

Lebanon 24
07-03-2026 | 11:14
إيران تعلن إحباط هجمات بطائرات مسيّرة فوق طهران وأصفهان وكرمان
إيران تعلن إحباط هجمات بطائرات مسيّرة فوق طهران وأصفهان وكرمان photos 0
أعلن الجيش الإيراني، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة تمكنت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من إسقاط 13 طائرة مسيّرة هجومية متطورة في عدة مناطق من البلاد.

وأوضح البيان في البيان رقم 16، أن الطائرات التي تم إسقاطها شملت أنواعاً متقدمة من الطائرات المسيّرة، مثل: MQ-9 و"هيرمس" و"أوربيتر".

وأشار إلى أن عملية الاعتراض تمت بواسطة المنظومات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات البرية ومنظومات الدفاع الجوي في الجيش والحرس الثوري، وذلك تحت قيادة مقر الدفاع الجوي المشترك في البلاد.

وبحسب البيان، فقد جرى إسقاط هذه الطائرات في مناطق الشمال الغربي والغرب والجنوب، إضافة إلى محافظات: أصفهان، وكرمان، والعاصمة، طهران، حيث تم رصدها واستهدافها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأكد الجيش الإيراني أن إجمالي عدد الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها منذ بدء ما وصفه بالعدوان الأمريكي-الصهيوني على إيران ارتفع إلى 82 طائرة مسيّرة، مشدداً على أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تواصل عمليات الرصد والتصدي لأي تهديدات جوية تستهدف الأراضي الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي هجمات أو محاولات اختراق للمجال الجوي للبلاد، مؤكداً استمرار عمليات الدفاع الجوي لحماية المدن والمنشآت الحيوية.
