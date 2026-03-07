إيران تعلن إحباط هجمات بطائرات مسيّرة فوق طهران وأصفهان وكرمان

أعلن الجيش ، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة تمكنت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من إسقاط 13 طائرة مسيّرة هجومية متطورة في عدة مناطق من البلاد.



وأوضح البيان في البيان رقم 16، أن الطائرات التي تم إسقاطها شملت أنواعاً متقدمة من الطائرات المسيّرة، مثل: MQ-9 و"هيرمس" و"أوربيتر".



وأشار إلى أن عملية الاعتراض تمت بواسطة المنظومات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات البرية ومنظومات الدفاع الجوي في الجيش والحرس الثوري، وذلك تحت قيادة مقر الدفاع الجوي المشترك في البلاد.



وبحسب البيان، فقد جرى إسقاط هذه الطائرات في مناطق والغرب والجنوب، إضافة إلى محافظات: أصفهان، وكرمان، والعاصمة، ، حيث تم رصدها واستهدافها قبل وصولها إلى أهدافها.



وأكد الجيش الإيراني أن إجمالي عدد الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها منذ بدء ما وصفه الأمريكي-الصهيوني على ارتفع إلى 82 طائرة مسيّرة، مشدداً على أن منظومات الدفاع الجوي تواصل عمليات الرصد والتصدي لأي تهديدات جوية تستهدف الأراضي الإيرانية.



وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي هجمات أو محاولات اختراق للمجال الجوي للبلاد، مؤكداً استمرار عمليات الدفاع الجوي لحماية المدن والمنشآت الحيوية.



