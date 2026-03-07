تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت البلاد
Lebanon 24
07-03-2026
|
12:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت قطر السبت اعتراض صاروخ بعدما أفاد شهود بسماع دوي انفجارات في
الدوحة
.
وقالت وزارة الدفاع
القطرية
عبر منصة إكس إن "القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت
دولة قطر
".
وأعلنت
وزارة الدفاع القطرية
أمس عن تعرض دولة قطر لموجات هجومية من
إيران
بواقع 10 طائرات مسيرة، منذ فجر الجمعة.
وبحسب
وكالة الأنباء القطرية
"قنا"، نجحت القوات المسلحة في التصدي بنجاح لـ 9 طائرات مسيرة، بينما استهدفت طائرة مسيرة واحدة منطقة غير مأهولة بالسكان، دون تسجيل أي خسائر.
وشددت الوزارة، في بيان، على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون
سيادة الدولة
وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.
