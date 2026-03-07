وزارة الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت البلاد

أعلنت قطر السبت اعتراض صاروخ بعدما أفاد شهود بسماع دوي انفجارات في .



وقالت وزارة الدفاع عبر منصة إكس إن "القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت ".



وأعلنت أمس عن تعرض دولة قطر لموجات هجومية من بواقع 10 طائرات مسيرة، منذ فجر الجمعة.



وبحسب "قنا"، نجحت القوات المسلحة في التصدي بنجاح لـ 9 طائرات مسيرة، بينما استهدفت طائرة مسيرة واحدة منطقة غير مأهولة بالسكان، دون تسجيل أي خسائر.



‏‏وشددت الوزارة، في بيان، على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

