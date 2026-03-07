الرئيس الإماراتي: نقوم بواجبنا لحماية بلدنا وأهلنا

أكد الرئيس أن "في فترة حرب وأعد بتأدية الواجب في حماية بلدنا وأهلنا" وقال إمن الإمارات ستخرج أقوى من هذه الحرب.





وقال الشيخ في تصريحات نقلها مكتب للإعلام إن " في قامت بدور مشرف" وأن "الإمارات بخير وفيها ناس مخلصون".





وتابع بن : "أقول للعدو إن الإمارات جميلة، والإمارات قدوة ولكن جلدها غليظ ولحمها مرُّ لا يؤكل".



وأضاف: "نحن نقوم بواجبنا تجاه أهلنا ومواطنينا والمقيمين في الإمارات وأعد الجميع بأن نخرج أقوى" من هذه الحرب.



وتوجه بن زايد بالشكر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والفرق الوطنية على جهودهم، مشيداً بوعي أفراد المجتمع من الإماراتيين والمقيمين الذين عبَّروا عن حبهم للدولة.



