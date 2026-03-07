تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الرئيس الإماراتي: نقوم بواجبنا لحماية بلدنا وأهلنا
Lebanon 24
07-03-2026
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس
الإماراتي
الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان
أن
الإمارات
"في فترة حرب وأعد بتأدية الواجب في حماية بلدنا وأهلنا" وقال إمن الإمارات ستخرج أقوى من هذه الحرب.
وقال الشيخ
محمد بن زايد
في تصريحات نقلها مكتب
أبوظبي
للإعلام إن "
المؤسسة العسكرية
في
دولة الإمارات
قامت بدور مشرف" وأن "الإمارات بخير وفيها ناس مخلصون".
وتابع بن
زايد
: "أقول للعدو إن الإمارات جميلة، والإمارات قدوة ولكن جلدها غليظ ولحمها مرُّ لا يؤكل".
وأضاف: "نحن نقوم بواجبنا تجاه أهلنا ومواطنينا والمقيمين في الإمارات وأعد الجميع بأن نخرج أقوى" من هذه الحرب.
وتوجه
الشيخ محمد
بن زايد بالشكر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والفرق الوطنية على جهودهم، مشيداً بوعي أفراد المجتمع من الإماراتيين والمقيمين الذين عبَّروا عن حبهم للدولة.
