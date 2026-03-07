وزارة الدفاع الإيرانية: قواتنا المسلحة مستعدة بشكل مستدام ومقتدر

أكد المتحدث باسم وإسناد القوات المسلحة ، اللواء رضا طلائي نيك، اليوم السبت، أن تمتلك الاستعداد الكامل لخوض حرب طويلة الأمد "بشكل مستدام ومقتدر"، على حد تعبيره.



وقال طلائي نيك، في تصريح أورده التلفزيون ، مساء السبت، إن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لحرب طويلة ومستقرة وفق التوجيهات التي وضعها المرشد السابق "، مشيراً إلى أن الخطط الدفاعية جرى إعدادها مسبقاً لمواجهة مختلف السيناريوهات.



وأضاف أن "الاحتياطيات الاستراتيجية من الأسلحة والمعدات والذخائر لدى القوات المسلحة تم تأمينها مسبقاً"، مؤكداً أن إيران "لم تستخدم حتى الآن سوى جزء من قدراتها العسكرية ضمن إطار خطة استراتيجية شاملة"، وفق قوله.



وأوضح أن إدارة العمليات العسكرية الحالية تتم وفق حسابات استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على قدرات البلاد الدفاعية على المدى .



وفي سياق متصل، قال الجوفضائية في ، اللواء مجيد موسوي، إن القدرات الصاروخية الإيرانية تستند إلى وحدة الشعب وتماسكه.



وأضاف موسوي، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن "صواريخنا تتزود بالوقود من الاتحاد والوحدة"، في إشارة إلى الدعم الشعبي للقوات المسلحة.



وأضاف أن "مقاتلي القوة الجوفضائية في سيواصلون الدفاع عن الوطن والشعب الإيراني ، حتى لو تطلب الأمر بذل الأرواح"، مشيراً إلى أن القوات التابعة للحرس الثوري عازمة على مواصلة مهامها الدفاعية لحماية أمن إيران وسيادتها.



