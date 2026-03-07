تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزارة الدفاع الإيرانية: قواتنا المسلحة مستعدة بشكل مستدام ومقتدر

Lebanon 24
07-03-2026 | 13:01
A-
A+

وزارة الدفاع الإيرانية: قواتنا المسلحة مستعدة بشكل مستدام ومقتدر
وزارة الدفاع الإيرانية: قواتنا المسلحة مستعدة بشكل مستدام ومقتدر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، اللواء رضا طلائي نيك، اليوم السبت، أن إيران تمتلك الاستعداد الكامل لخوض حرب طويلة الأمد "بشكل مستدام ومقتدر"، على حد تعبيره.

وقال طلائي نيك، في تصريح أورده التلفزيون الإيراني، مساء السبت، إن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لحرب طويلة ومستقرة وفق التوجيهات التي وضعها المرشد السابق علي خامنئي"، مشيراً إلى أن الخطط الدفاعية جرى إعدادها مسبقاً لمواجهة مختلف السيناريوهات.

وأضاف أن "الاحتياطيات الاستراتيجية من الأسلحة والمعدات والذخائر لدى القوات المسلحة تم تأمينها مسبقاً"، مؤكداً أن إيران "لم تستخدم حتى الآن سوى جزء من قدراتها العسكرية ضمن إطار خطة استراتيجية شاملة"، وفق قوله.

وأوضح أن إدارة العمليات العسكرية الحالية تتم وفق حسابات استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على قدرات البلاد الدفاعية على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء مجيد موسوي، إن القدرات الصاروخية الإيرانية تستند إلى وحدة الشعب وتماسكه.

وأضاف موسوي، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن "صواريخنا تتزود بالوقود من الاتحاد والوحدة"، في إشارة إلى الدعم الشعبي للقوات المسلحة.

وأضاف أن "مقاتلي القوة الجوفضائية في الحرس الثوري سيواصلون الدفاع عن الوطن العزيز والشعب الإيراني الكريم، حتى لو تطلب الأمر بذل الأرواح"، مشيراً إلى أن القوات التابعة للحرس الثوري عازمة على مواصلة مهامها الدفاعية لحماية أمن إيران وسيادتها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الإيرانية: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة وعلى أهبة الجهوزية وترصد تهديدات ترامب وتحريضات نتنياهو وقدرات إيران العسكرية وقوتها الدفاعية أقوى بكثير مما سبق
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 21:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: قواتنا المسلحة مستعدة لتنفيذ مهامها في أي ظرف كان
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 21:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة تصرفت بشكل مستقل للدفاع عن عزة البلاد
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 21:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني: القوات المسلحة مستعدة تماما لحماية البلاد
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 21:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

وزارة الدفاع

الحرس الثوري

إدارة العمل

علي خامنئي

قائد القوة

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:09 | 2026-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:03 | 2026-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:32 | 2026-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:31 | 2026-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:09 | 2026-03-07
Lebanon24
14:03 | 2026-03-07
Lebanon24
14:00 | 2026-03-07
Lebanon24
13:32 | 2026-03-07
Lebanon24
13:31 | 2026-03-07
Lebanon24
13:14 | 2026-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24