أردوغان لستارمر: لا يزال بالإمكان اتخاذ خطوات للحوار بشأن إيران

أبلغ الرئيس رئيس الوزراء كير ستارمر هاتفيا بأنه لا يزال بالإمكان اتخاذ خطوات لوضع أساس للحوار بشأن ، وأن جهود الرامية إلى تحقيق السلام مستمرة.



وذكر بيان صادر عن الرئاسة اليوم السبت أن أردوغان قال إن تركيا تتابع عن كثب مسار الأحداث الذي بدأ مع الهجمات على إيران، وإن التدخلات لفترة طويلة قد تُلحق ضررا بالغا بالاستقرار الإقليمي والعالمي.





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن "انزعاج شديد" حيال الهجمات الإسرائيلية-الأمريكية على إيران، مُدينًا في الوقت نفسه الضربات الانتقامية التي شنّتها في ، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء النزاع.



Advertisement