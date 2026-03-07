تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"استهداف اجتماعٍ لاختيار مرشد جديد لإيران".. بيان من الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
07-03-2026
|
13:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، مساء السبت، أنه استهدف اجتماعاً لاختيار مرشد جديد لإيران في مدينة قم.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أيضاً مواقع بحث وتطوير تابعة للبرنامج
النووي
الإيراني
، مشيراً إلى أنه تمّ إسقاط 7500 قنبلة على
إيران
لإلحاق الضرر بجميع قدراتها.
وقال الجيش الإسرائيلي أيضاً إن سلاح الجو عمل مساء السبت على استهداف "قلب إيران"، معلناً أنه تمت مؤخراً مهاجمة مصنع مواد متفجرة وصواريخ
كروز
في الداخل الإيراني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران: مجلس القيادة الموقت اتخذ ما يلزم لاجتماع مجلس خبراء القيادة لاختيار مرشد جديد
Lebanon 24
إيران: مجلس القيادة الموقت اتخذ ما يلزم لاجتماع مجلس خبراء القيادة لاختيار مرشد جديد
07/03/2026 21:14:03
07/03/2026 21:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي: استهدفنا مجلس خبراء القيادة خلال اجتماع لاختيار مرشد أعلى جديد في طهران
Lebanon 24
فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي: استهدفنا مجلس خبراء القيادة خلال اجتماع لاختيار مرشد أعلى جديد في طهران
07/03/2026 21:14:03
07/03/2026 21:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة مهر عن عضو في مجلس الخبراء: نحن على أعتاب اختيار مرشد جديد لإيران رغم الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد
Lebanon 24
وكالة مهر عن عضو في مجلس الخبراء: نحن على أعتاب اختيار مرشد جديد لإيران رغم الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد
07/03/2026 21:14:03
07/03/2026 21:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟
Lebanon 24
أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟
07/03/2026 21:14:03
07/03/2026 21:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
الإيراني
النووي
كروز
إيرا
تيار
قد يعجبك أيضاً
هجوم صاروخي على السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد
Lebanon 24
هجوم صاروخي على السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد
14:09 | 2026-03-07
07/03/2026 02:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحذر من الشائعات حول هوية المرشح المحتمل للمرشد الجديد
Lebanon 24
إيران تحذر من الشائعات حول هوية المرشح المحتمل للمرشد الجديد
14:03 | 2026-03-07
07/03/2026 02:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة جديدة عن "اغتيال خامنئي".. مفاجآت استخباراتية
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة جديدة عن "اغتيال خامنئي".. مفاجآت استخباراتية
14:00 | 2026-03-07
07/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان لستارمر: لا يزال بالإمكان اتخاذ خطوات للحوار بشأن إيران
Lebanon 24
أردوغان لستارمر: لا يزال بالإمكان اتخاذ خطوات للحوار بشأن إيران
13:31 | 2026-03-07
07/03/2026 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يقر بفشل عملية استعادة رفات الطيار رون آراد في لبنان
Lebanon 24
نتنياهو يقر بفشل عملية استعادة رفات الطيار رون آراد في لبنان
13:14 | 2026-03-07
07/03/2026 01:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
07:40 | 2026-03-07
07/03/2026 07:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
03:45 | 2026-03-07
07/03/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
01:15 | 2026-03-07
07/03/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:09 | 2026-03-07
هجوم صاروخي على السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد
14:03 | 2026-03-07
إيران تحذر من الشائعات حول هوية المرشح المحتمل للمرشد الجديد
14:00 | 2026-03-07
تفاصيل مثيرة جديدة عن "اغتيال خامنئي".. مفاجآت استخباراتية
13:31 | 2026-03-07
أردوغان لستارمر: لا يزال بالإمكان اتخاذ خطوات للحوار بشأن إيران
13:14 | 2026-03-07
نتنياهو يقر بفشل عملية استعادة رفات الطيار رون آراد في لبنان
13:01 | 2026-03-07
وزارة الدفاع الإيرانية: قواتنا المسلحة مستعدة بشكل مستدام ومقتدر
فيديو
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
07/03/2026 21:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 21:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 21:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24