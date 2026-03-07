"استهداف اجتماعٍ لاختيار مرشد جديد لإيران".. بيان من الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش ، مساء السبت، أنه استهدف اجتماعاً لاختيار مرشد جديد لإيران في مدينة قم.



وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أيضاً مواقع بحث وتطوير تابعة للبرنامج ، مشيراً إلى أنه تمّ إسقاط 7500 قنبلة على لإلحاق الضرر بجميع قدراتها.



وقال الجيش الإسرائيلي أيضاً إن سلاح الجو عمل مساء السبت على استهداف "قلب إيران"، معلناً أنه تمت مؤخراً مهاجمة مصنع مواد متفجرة وصواريخ في الداخل الإيراني.





