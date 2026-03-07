إيران تحذر من الشائعات حول هوية المرشح المحتمل للمرشد الجديد

أعلن خبراء القيادة في ، آية مظفري، أن المجلس قد يعقد خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة اجتماعا مخصصا لبحث اختيار مرشد جديد للبلاد خلفاً للمرشد الذي قتل بضربات أمريكية وإسرائيلية.وقال مظفري إن ممثلي الشعب في المجلس ينتظرون تهيئة الظروف لعقد جلسة تشاور لاختيار القائد الجديد، مؤكداً أن يسعون إلى أداء "رسالتهم التاريخية والمصيرية، بما يسهم في تهدئة مشاعر الإيرانيين وإعادة الطمأنينة إلى المجتمع" .وأضاف أن الاجتماع المرتقب يهدف إلى اختيار "أفضل الشخصيات وأكثرها أهلية لهذا المنصب المهم"، داعياً والجمهور إلى تجنب التكهنات ونشر الشائعات بشأن هوية المرشح المحتمل، مشيراً إلى أنه "لم يتم حتى الآن عقد أي جلسة عامة ولم يتخذ أي قرار بهذا الشأن".وأكد مظفري أن اختيار المرشد الجديد سيتم بعد مشاورات بين أعضاء المجلس، لاختيار الشخصية التي يرونها الأنسب وتقديمها للأمة الإسلامية، بحسب تعبيره.