Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إيران تحذر من الشائعات حول هوية المرشح المحتمل للمرشد الجديد

Lebanon 24
07-03-2026 | 14:03
إيران تحذر من الشائعات حول هوية المرشح المحتمل للمرشد الجديد
إيران تحذر من الشائعات حول هوية المرشح المحتمل للمرشد الجديد photos 0
أعلن عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله حسين مظفري، أن المجلس قد يعقد خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة اجتماعا مخصصا لبحث اختيار مرشد جديد للبلاد خلفاً للمرشد  علي خامنئي الذي قتل بضربات أمريكية وإسرائيلية.

وقال مظفري إن ممثلي الشعب في المجلس ينتظرون تهيئة الظروف لعقد جلسة تشاور لاختيار القائد الجديد، مؤكداً أن أعضاء المجلس يسعون إلى أداء "رسالتهم التاريخية والمصيرية، بما يسهم في تهدئة مشاعر  الإيرانيين وإعادة الطمأنينة إلى المجتمع" .

وأضاف أن الاجتماع المرتقب يهدف إلى اختيار "أفضل الشخصيات وأكثرها أهلية لهذا المنصب المهم"، داعياً وسائل الإعلام والجمهور إلى تجنب التكهنات ونشر الشائعات بشأن هوية المرشح المحتمل، مشيراً إلى أنه "لم يتم حتى الآن عقد أي جلسة عامة ولم يتخذ أي قرار بهذا الشأن".

وأكد مظفري أن اختيار  المرشد الجديد سيتم بعد مشاورات بين أعضاء المجلس، لاختيار الشخصية التي يرونها الأنسب وتقديمها للأمة الإسلامية، بحسب تعبيره.

 
وسائل الإعلام

أعضاء المجلس

علي خامنئي

الله حسين

الإيراني

آية الله

عضو مجلس

الإسلام

