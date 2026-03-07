تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجوم صاروخي على السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد

Lebanon 24
07-03-2026 | 14:09
A-
A+

هجوم صاروخي على السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد
هجوم صاروخي على السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، عن تعرض مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم بصواريخ من طراز كاتيوشا.

وفي تطور آخر، سُمع دوي انفجارات في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، دون أن يُعرف سببها بعد، بحسب "فرانس برس".

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، معالجة طائرة مسيرة مجهولة سقطت قرب مطار أربيل.

وقالت الخلية، في بيان، إنه "في تمام الساعة 19:45 من اليوم، تمت معالجة طائرة مسيرة مجهولة قرب مطار أربيل، حيث سقطت في منطقة (كزنة) على مخزن للمواد البلاستيكية، مما أدى إلى اندلاع حريق فيه".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بالكامل دون وقوع خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على جوانب مادية فقط"، وفقًا لوكالة اﻷنباء العراقية (واع).

وكان العراق الذي ساده في الآونة الأخيرة قدر من الاستقرار بعدما كان لمدة طويلة ساحة صراع بالوكالة بين واشنطن وطهران، أعلن أنه لا يريد الانجرار إلى الحرب التي شنتها قبل نحو أسبوع الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية، لكنه لم يبقَ في منأى منها.

وانزلق كذلك كردستان العراق إلى الحرب، إذ يتعرض منذ أيام لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ خصوصا على أهداف أميركية فيه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متظاهرون يحاولون اقتحام بوابة المنطقة الخضراء حيث تقع السفارة الأميركية في بغداد
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 03:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرات قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد في محاولة للتقدم نحو السفارة الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 03:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد تم بـ4 صواريخ
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 03:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية قرب مطار بغداد الدولي
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 03:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

العراقية

الجمهوري

إسرائيل

من جهته

العراقي

جمهورية

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
19:35 | 2026-03-07
Lebanon24
16:42 | 2026-03-07
Lebanon24
16:22 | 2026-03-07
Lebanon24
16:21 | 2026-03-07
Lebanon24
16:00 | 2026-03-07
Lebanon24
15:58 | 2026-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24