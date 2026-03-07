هجوم صاروخي على السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد

أفادت وسائل إعلام ، اليوم السبت، عن تعرض مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم بصواريخ من طراز كاتيوشا.



وفي تطور آخر، سُمع دوي انفجارات في أربيل عاصمة إقليم كردستان ، دون أن يُعرف سببها بعد، بحسب "فرانس برس".



من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، معالجة طائرة مسيرة مجهولة سقطت قرب مطار أربيل.



وقالت الخلية، في بيان، إنه "في تمام الساعة 19:45 من اليوم، تمت معالجة طائرة مسيرة مجهولة قرب مطار أربيل، حيث سقطت في منطقة (كزنة) على مخزن للمواد البلاستيكية، مما أدى إلى اندلاع حريق فيه".



وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بالكامل دون وقوع خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على جوانب مادية فقط"، وفقًا لوكالة اﻷنباء (واع).



وكان العراق الذي ساده في الآونة الأخيرة قدر من الاستقرار بعدما كان لمدة طويلة ساحة صراع بالوكالة بين وطهران، أعلن أنه لا يريد الانجرار إلى الحرب التي شنتها قبل نحو أسبوع وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية، لكنه لم يبقَ في منأى منها.



وانزلق كذلك كردستان العراق إلى الحرب، إذ يتعرض منذ أيام لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ خصوصا على أهداف أميركية فيه.



