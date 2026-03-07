الإمارات والكويت تتفقان على اتخاذ جميع الإجراءات لصون الأمن والاستقرار

بحث الشيخ زايد آل ، رئيس ، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الشقيقة، التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



واطمأن رئيس ، خلال الاتصال، على دولة الكويت الشقيقة في ظل الاعتداءات السافرة، مؤكداً تضامنه معها في كل ما تقوم به من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، بحسب الرسمية "وام".



فيما اطمأن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على دولة الإمارات، معبراً عن تضامن الكويت معها في دفاعها عن سيادتها وأمنها واستقرارها.



وأكد الجانبان إدانتهما الاعتداءات الإيرانية على أراضي البلدين وعدد من الدول الشقيقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق .





وشددا على اتخاذ جميع الإجراءات التي تصون أمن البلدين واستقرارهما وأمن شعبيهما، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحول دون مزيد من التدهور في الأمن الإقليمي.



