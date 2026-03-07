تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الإمارات والكويت تتفقان على اتخاذ جميع الإجراءات لصون الأمن والاستقرار

Lebanon 24
07-03-2026 | 15:16
الإمارات والكويت تتفقان على اتخاذ جميع الإجراءات لصون الأمن والاستقرار
الإمارات والكويت تتفقان على اتخاذ جميع الإجراءات لصون الأمن والاستقرار photos 0
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واطمأن رئيس الإمارات، خلال الاتصال، على دولة الكويت الشقيقة في ظل الاعتداءات الإيرانية السافرة، مؤكداً تضامنه معها في كل ما تقوم به من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".

فيما اطمأن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على دولة الإمارات، معبراً عن تضامن الكويت معها في دفاعها عن سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكد الجانبان إدانتهما الاعتداءات الإيرانية على أراضي البلدين وعدد من الدول الشقيقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


وشددا على اتخاذ جميع الإجراءات التي تصون أمن البلدين واستقرارهما وأمن شعبيهما، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحول دون مزيد من التدهور في الأمن الإقليمي.
