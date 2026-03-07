الدفاع الجوي الإماراتي يصد تهديدات من إيران

قالت في ، مساء اليوم السبت، إن في البلاد، تتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيّرات قادمة من ، بحسب بيان نقلته "وام".



وأكدت "أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".



وكان رئيس دولة آل ، قد قال إن الإمارات تضع أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها.



وأكد بن زايد في رسالة وجهها إلى شعب الإمارات والمقيمين فيها وزوارها، أن البلاد "قادرة بفضل الله تعالى على التصدي لهذه الاعتداءات".



