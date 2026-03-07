تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الدفاع الجوي الإماراتي يصد تهديدات من إيران
Lebanon 24
07-03-2026
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وزارة الدفاع
في
دولة الإمارات
، مساء اليوم السبت، إن
أنظمة الدفاع الجوي
في البلاد، تتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيّرات قادمة من
إيران
، بحسب بيان نقلته
وكالة الأنباء
"وام".
وأكدت "أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".
وكان رئيس دولة
الإمارات
الشيخ محمد بن زايد
آل
نهيان
، قد قال إن الإمارات تضع أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها.
وأكد
الشيخ محمد
بن زايد في رسالة وجهها إلى شعب الإمارات والمقيمين فيها وزوارها، أن البلاد "قادرة بفضل الله تعالى على التصدي لهذه الاعتداءات".
